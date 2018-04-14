Скоро вручат "Золотого Букера" автору лучшей книги за последние полвека

В Великобритании готовятся отметить 50-летие самой престижной награды в англоязычной литературе - Букеровской премии.

В этом году вручат "Золотую Букеровскую премию", на которую претендуют все лауреаты "Букера" за всю его историю.

Пять судей отберут по одной книге из каждого десятилетия и сформирует "Золотую пятерку", лучшую книгу из которой выберут по результатам публичного голосования.

Шорт-лист почетной премии объявят 26 мая, а победителя назовут 8 июля во время Букеровского фестиваля в Лондоне. В июле же объявят лонг-лист обычной премии.

Издание прогнозирует, что "Золотого Букера" получит Салман Рушди, у которого уже есть две почетные премии, врученные в 1993 и 2008 годах.

В жюри состоят писатель и редактор раздела литературы Observer Роберт Маккрам (судит книги периода 1969-1979), поэт Лемн Сиссей (судит победителей 80-х), писательница Камила Шэмси (в ее распоряжении - 90-е), писатель Саймон Майо (2000е) и поэтесса Холли Макниш (2010-е).

Отметим, что в последние годы Букеровская премия открыта для всех англоязычных авторов, не только для тех, то живет в Великобритании. Это изменение правил сейчас широко дискутируется в медиа и литературной среде, поскольку многие выступают за его отмену во избежание "гомогенизации" литературного приза в пользу американских авторов.

Список победителей Букеровской премии:

1969: Перси Ховард Ньюби, "За это придётся ответить"

1970: Бернис Рубенс, "Избранный член"

1971: В. С. Найпол, "В подвешенном состоянии"

1972: Джон Бёрджер, "G."

1973: Дж. Г. Фаррел, "Осада Кришнапура"

1974: Надин Гордимер, "Хранитель"; Стэнли Миддлтон, "Праздник"

1975: Рут Правер Джабвала, "Жара и пыль"

1976: Дэвид Стори, "Сэвилл"

1977: Пол Скотт, "Остаться до конца"

1978: Айрис Мёрдок, "Море, море"

1979: Пенелопа Фицджеральд, "На воде"

1980: Уильям Голдинг, "Ритуалы плавания"

1981: Салман Рушди, "Дети полуночи"

1982: Томас Кенилли, "Ковчег Шиндлера"

1983: Дж. М. Кутзее, "Жизнь и время Михаэла К."

1984: Анита Брукнер, "Отель „У озера“"

1985: Кери Хьюм, "Люди-скелеты"

1986: Кингсли Эмис, "Старые черти"

1987: Пенелопа Лайвли, "Лунный тигр"

1988: Питер Кэри, "Оскар и Люсинда"

1989: Кадзуо Исигуро, "Остаток дня"

1990: Антония Байетт, "Обладать"

1991: Бен Окри, "Голодная дорога"

1992: Майкл Ондатже, "Английский пациент", Барри Ансуорт, "Священный голод"

1993: Родди Дойл, "Пэдди Кларк ха-ха-ха"

1994: Джеймс Келман, "До чего ж оно всё запоздало"

1995: Пэт Баркер, "Дорога призраков"

1996: Грэм Свифт, "Последние распоряжения"

1997: Арундати Рой, "Бог мелочей"

1998: Иэн Макьюэн, "Амстердам"

1999: Дж. М. Кутзее, "Бесчестье"

2000: Маргарет Этвуд, "Слепой убийца"

2001: Питер Кэри, "Истинная история шайки Келли"

2002: Янн Мартел, "Жизнь Пи"

2003: Ди Би Си Пьер, "Вернон Господи Литтл"

2004: Алан Холлингхёрст, "Линия красоты"

2005: Джон Бэнвилл, "Море"

2006: Киран Десаи, "Наследство разорённых"

2007: Энн Энрайт, "Все в сборе"

2008: Аравинд Адига, "Белый тигр"

2009: Хилари Мэнтел, "Волчий зал"

2010: Говард Джейкобсон, "Вопрос Финклера"

2011: Джулиан Барнс, "Предчувствие конца"

2012: Хилари Мэнтел, "Внесите тела"

2013: Элеонора Каттон, "Светила"

2014: Ричард Флэнаган, "Узкая дорога на дальний север"

2015: Марлон Джеймс, "Краткая история семи убийств"

2016: Пол Битти, "Распродажа"

2017: Джордж Сондерс, "Линкольн в бардо"