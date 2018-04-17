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Темой Книжного Арсенала в этом году будет "Проект будущего"

8-й Книжный Арсенал
13:49 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Литературный фестиваль объявил программы и гостей.

8-й международный фестиваль "Книжный Арсенал" объявил основную тему этого года.

Как сообщает пресс-служба "Арсенала", тема в этом году - "Проект будущего".

"Будущего еще не существует, есть только наши прогнозы и воображаемые проекты. Будущее манит своей неизвестностью и вместе с этим никак не поддается познанию: мы обычно слишком поздно понимаем, что какая-то тенденция стала определяющим признаком времени и что завтра именно ее координатами будут описывать нынешнюю реальность, - рассказывает кураторка фокус-темы фестиваля Вера Балдынюк. - Будущее - это вечная надежда, мы ищем в ней утешение от травм и страданий. Но это также жажда новых вызовов".

Участники специальной программы, посвященной будущему, будут искать ответы на вопросы "о чем человечество мечтает?", "каким будет будущее мировое устройство? "способны ли современные технологии создать (сверх)человека?".

В целом на "Книжный Арсенал" в этом году приедут 200 украинских писателей и 75 гостей из 30 стран мира, свои проекты представят 150 издательств и нишевых проектов.

Среди иностранных гостей в этом году: Оскар Бренифье (эксперт ЮНЕСКО и директор Парижского института практической философии), Томас Венцлова (поэт и правозащитник), Миленко Ергович (писатель), Фредерик Бегбеде, Меир Шалев, Франческа Меландри, Славенка Дракулич и другие.

В рамках фестиваля в этом году пройдет детская программа, программа для профессионалов индустрии, конкурс на лучший книжный дизайн и музыкальная программа.

8-й Книжный Арсенал состоится с 30 мая по 3 июня в Мистецьком Арсенале.

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