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В Великобритании вручат премию "Золотой Букер"

"Золотой Букер"
10:44 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: На Золотую Букеровскую премию претендуют все лауреаты.

В Великобритании готовятся к 50-летию самой престижной литературной награды - Букеровской премии. Юбилей отметят вручением Золотого Букера - Golden Man Booker prize.

В этом году на Золотую Букеровскую премию претендуют все лауреаты за всю историю награды.

Пятеро судей - писатель и редактор раздела литературы Observer Роберт Маккрам, поэт Лемн Сиссей, писательница Камила Шэмси, писатель Саймон Майо и поэтесса Холли Макниш - отберут по одной книге из каждого десятилетия и сформируют Золотую пятерку.

Затем лучшую книгу из отобранных пяти выберут по результатам публичного голосования.

Шорт-лист премии объявят 26 мая, а победителя назовут 8 июля во время Букеровского фестиваля в Лондоне. Кроме того, в июле будет объявлен лонг-лист обычной премии.

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Новости культуры, Великобритания, Золотой Букер, Лауреаты, Литература, Премия.
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