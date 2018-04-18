В Великобритании вручат премию "Золотой Букер"

В Великобритании готовятся к 50-летию самой престижной литературной награды - Букеровской премии. Юбилей отметят вручением Золотого Букера - Golden Man Booker prize.

В этом году на Золотую Букеровскую премию претендуют все лауреаты за всю историю награды.

Пятеро судей - писатель и редактор раздела литературы Observer Роберт Маккрам, поэт Лемн Сиссей, писательница Камила Шэмси, писатель Саймон Майо и поэтесса Холли Макниш - отберут по одной книге из каждого десятилетия и сформируют Золотую пятерку.

Затем лучшую книгу из отобранных пяти выберут по результатам публичного голосования.

Шорт-лист премии объявят 26 мая, а победителя назовут 8 июля во время Букеровского фестиваля в Лондоне. Кроме того, в июле будет объявлен лонг-лист обычной премии.