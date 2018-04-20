"Книгарня Є" запустила открытые диалоги на "горячие" темы

«Мы стремились устроить что-то вроде древнегреческих диалогов, которые должны освещать болезненные темы культурного, исторического и социального характера. Мы ищем интересных людей, имеющих собственное мнение и даем им возможность высказаться без «фильтра» медиа», - отметила она.

Участники диалогов говорят на темы, которые интересуют широкий круг слушателей, но плохо или совсем не освещаются в СМИ.

По словам Романцовой, организаторам важно, чтобы эти встречи имели резонанс и вызывали общественную дискуссию.

«Так, 18 апреля в рамках проекта "Диалоги О" мы говорили об "Общественном". Это очень провокационная, но важная тема для современных украинцев. Многие знают, что такая инициатива существует, но что происходит, и какое развитие получит этот проект пока мало известно», - сказала она.

В прошлый раз был разговор об оперном искусстве в Украине. Мы приглашали критика Анну Ставченко и музыканта Виктора Рекало. Разговор получился очень интересным», - рассказала Романцова.

Встречи проходят два раза в месяц, обычно по средам, в следующий раз посетителей "Книгарні Є" будет ждать разговор об истории литературы. Организаторы мероприятия уже пригласили львовскую литературоведа Елену Галету и преподавателя Киево-Могилянской академии Ростислав Семкива.

Летом проект уйдет на каникулы, чтобы вновь вернуться в октябре. Вход на любые мероприятия проекта "Диалоги О" является свободным, приобщиться к разговору может каждый желающий. Как отмечают организаторы, такие обсуждения являются важной составляющей процесса формирования диалога в украинском обществе. Создание пространства для этого диалога помогает украинцам не только обсуждать актуальные вопросы, но и учиться слушать мнение других.