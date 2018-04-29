10 книг, которые захватывают с первой фразы

1. Рубен Давид Гонсалес Гальего - "Белое на черном"

"Я - герой. Быть героем легко. Если у тебя нет рук или ног - ты герой или покойник. Если у тебя нет родителей - надейся на свои руки и ноги. И будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой, - все. Ты обречен быть героем до конца своих дней. Или сдохнуть. Я герой. У меня просто нет другого выхода."

2. Александр Полярный - "Сказка о самоубийстве"

"Прочитай. Забудь. И живи, как раньше жил."

3. Эрленд Лу - "Мулей"

МЫ ПАДАЕМ.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

ДЕЛАЙ ЧТО ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ.

ПАПА

(SMS-сообщение, посланное с борта самолета в Центральной Африке в апреле 2005)

4. Альбер Камю - "Посторонний"

"Сегодня умерла мама. Может, вчера, точно не знаю".

Считается, кстати, самым запоминающимся началом за всю историю французской литературы.

5. Патрик Зюскинд - "Парфюмер"

"В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатой гениальными и отвратительными фигурами. О нем и пойдет речь. Его звали Жан-Батист Гренуй, и если это имя, в отличие от других гениальных чудовищ вроде де Сада, Сен-Жюста, Фуше, Банапарта и т.д., ныне предано забвению, то отнюдь не потому, что Гренуй уступал знаменитым исчадиям тьмы в высокомерии, презрении к людям, аморальности, короче, в безбожии, но потому, что его гениальность и его феноменальное тщеславие ограничивалось сферой, не оставляющей следов в истории, - летучим царством запахов."

6. Владимир Набоков - "Лолита"

"Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, что бы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та."

7. Габриэль Гарсия Маркес - "Любовь во время чумы"

"Так было всегда: запах горького миндаля наводил на мысль о несчастной любви. Доктор Урбино почувствовал его сразу, едва вошел в дом, еще тонувший во мраке, куда его срочно вызвали по неотложному делу, которое для него уже много лет назад перестало быть неотложным. Беженец с Антильских островов Херемия де Сент-Амур, инвалид войны, детский фотограф и самый покладистый партнер доктора по шахматам, покончил с бурею жизненных воспоминаний при помощи паров цианида золота."

8. Сергей Довлатов - "Чемодан"

"В ОВИРе эта сука мне и говорит:

- Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства."

9. Александр Солженицын - "Раковый корпус"

"Раковый корпус носил и номер тринадцать. Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нём, когда в направлении ему написали: "тринадцатый корпус". Вот уж ума не хватило назвать тринадцатым какой-нибудь протезный или кишечный."

10. Иэн Макьюэн - "Цементный сад"

"Я не убивал своего отца. И все же порой мне кажется, что я подтолкнул его к гибели."