Новости Литературы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Новости: Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Британские исследователи научились редактировать гены крови
Британские исследователи научились редактировать гены крови
X

В лондонском театре поставят пьесу по мотивам книги о Литвиненко

Пьеса по мотивам книги Люка Хардинга "Очень дорогой яд"
13:04 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Основой спектакля станет книга бывшего корреспондента газеты Guardian в Москве Люка Хардинга "Очень дорогой яд".

Идею о спектакле презентовал драматург и сценарист Люси Преббл, которая поставит на сцене лондонского театра Old Vic пьесу по мотивам книги, посвященной отравлению в Великобритании экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

"После прочтения книги Люка у меня появилось такое зудящее, возбуждающее и раздражающе определенное ощущение, что я совершенно точно сделаю театральную работу по мотивам этой истории, она так похожа на историю нашего времени", — сказала драматург в интервью изданию.

Постоянные посетители театра уже ожидают премьерный показ, поскольку интерес к постановке остается до ее презентации. Сообщается, что около 70% постоянный зрителей хотели бы взглянуть на новинку в первые дня премьеры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Александр Литвиненко, Книга "Очень дорогой яд", Люк Хардинг "Очень дорогой яд", Люси Преббл.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости литературы

Джордж Мартин снова перенес выход "Ветров зимы" Представлен список самых переоцененных книг Украина впервые представит свои книги на книжной ярмарке в Абу-Даби

Последние новости

Этот универсальный мужчина может превратить себя в любого персонажа (Фото) В России вслед за Telegram могут заблокировать и Viber Регистрация на дополнительную сессию ВНО пройдет с 3 по 21 мая
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
04 Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО
05 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
Новости сегодня
14:32 Вера Вонг рассказала, каким может быть свадебное платье Меган Маркл
14:25 В Германии началось строительство участка "Северного потока-2"
14:23 Энергоблок Приднепровской ТЭС аварийно остановлен
14:23 Чемпион Украины не попадет в 1-ю корзину при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
14:14 Украинские военные показали последствия обстрела Троицкого
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пропавший накануне под Широкино боец ВСУ дезертировал к боевикам
Боец ВСУ перешел на сторону боевиков
Новости: Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Новости: Нападение на нардепа Найема: суд назначил домашний арест трем подозреваемым
Нападение на Найема: суд назначил арест подозреваемым
Новости: На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
Добавить комментарий
0