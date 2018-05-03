В лондонском театре поставят пьесу по мотивам книги о Литвиненко

Идею о спектакле презентовал драматург и сценарист Люси Преббл, которая поставит на сцене лондонского театра Old Vic пьесу по мотивам книги, посвященной отравлению в Великобритании экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

"После прочтения книги Люка у меня появилось такое зудящее, возбуждающее и раздражающе определенное ощущение, что я совершенно точно сделаю театральную работу по мотивам этой истории, она так похожа на историю нашего времени", — сказала драматург в интервью изданию.

Постоянные посетители театра уже ожидают премьерный показ, поскольку интерес к постановке остается до ее презентации. Сообщается, что около 70% постоянный зрителей хотели бы взглянуть на новинку в первые дня премьеры.