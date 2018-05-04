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Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в 2018 году

Нобелевская премия по литературе
12:59 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Шведская академия заявила о своем решении перенести вручение премии на 2019 год.

"Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год", — говорится в сообщении для прессы, опубликованном академией.

Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств #metoo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии.  На прошлой неделе Шведская академия заявила, что делает все необходимое для того, чтобы выйти из сложившегося кризиса.

На этой неделе шведские СМИ сообщили, что из-за кризиса имеется риск переноса присуждения Нобелевской премии по литературе этого года на следующий. Кризис начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов, то было назначено внутреннее расследование, проведенное адвокатской фирмой.

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Новости культуры, Нобелевская премия, Нобелевская премия по литературе, Стокгольм, Шведская академия.
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