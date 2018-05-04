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Риз Уизерспун сообщила, о выпуске своей книги

Риз Уизерспун
13:35 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В книге будет много автобиографических моментов, которые раскроют глаза на жизнь актрисы.

Известная актриса, звезда фильма "Блондинка в законе" Риз Уизерспун анонсировала выход своей первой книги, которая поступит в продажу уже в сентябре этого года.

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун решила попробовать свои силы еще и в написании книг. Так, первая авторская книга знаменитости будет называться "Виски в чайной чашке".

Актриса поделилась этой новостью на своей страничке в Instagram. В продажу книга поступит уже 18 сентября 2018 года.

Судя по словам Риз, книга является автобиографической. В ней описана вся жизнь актрисы в деталях.

"Эта книга о жизни на американском Юге и обо всех аспектах моей жизни: от украшения дома и семейных традиций до того, что я ем и как укладываю волосы", - говорит Уизерспун в своем видеообращении.

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Новости культуры, "Виски в чайной чашке", Instagram, Блондинка в законе, Книга Риз Уизерспун, Риз Уизерспун.
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