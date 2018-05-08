Каждый из авторов имеет собственное мнение относительно нашего будущего.
Только зная и понимая свое прошлое, человечество сможет более уверенно спланировать будущее, которое может быть вполне счастливым.
Только зная и понимая свое прошлое, человечество сможет более уверенно спланировать будущее, которое может быть вполне счастливым.
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