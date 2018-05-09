Известные личности во всех книгах этого обзора - по большей части неизвестны широкому зрителю.

Известные личности во всех книгах этого обзора - по большей части неизвестны широкому зрителю. Их закулисные, неофициальные жизни описаны честно, подробно, без идеологического надрыва. И если были в жизни художников женщины, деньги, пьянки-гулянки и дуэли не только на бильярде, то они вписаны в культурный контекст эпохи, а не показаны авторами исключительно ради скандала. Мы собрали для вас пять книг, повествующих об известных художников.