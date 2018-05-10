https://telegraf.com.ua/files/2018/05/nef-150x90.jpg Культура, Литература https://telegraf.com.ua/kultura/knigi/4054838-netflix-vzyalis-za-ekranizatsiyu-knigi-stivena-kinga.html
Netflix взялись за экранизацию книги Стивена Кинга
Новости культуры: Сервис Netflix снимет фильм по мотивам романа Стивена Кинга "В высокой траве" 2012 года.
Известный роман был написан писателем совместно с его сыном Джозефом Гиллстромом Кингом.
Пока лишь ведутся переговоры об участии в проекте актера Джеймса Марсдена из сериала "Мир Дикого Запада". Однако над адаптацией романа уже начал работать режиссер и сценарист Винченцо Натали, известный по фильму "Куб" (1997).
Съемки хоррор-ленты начнутся уже этим летом в Торонто. Дату выхода кинокартины пока не называют.
Стивен Кинг и его сын Джо Хилл впервые опубликовали совместный роман в 2012 году частями: первая часть вышла в июньско-июльском номере журнала "Esquire", а вторая – в том же журнале, но уже месяцем позже.
Telegraf.com.ua