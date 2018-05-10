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Netflix взялись за экранизацию книги Стивена Кинга

"В высокой траве"
14:55 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Сервис Netflix снимет фильм по мотивам романа Стивена Кинга "В высокой траве" 2012 года.

Известный роман был написан писателем совместно с его сыном Джозефом Гиллстромом Кингом.

Пока лишь ведутся переговоры об участии в проекте актера Джеймса Марсдена из сериала "Мир Дикого Запада". Однако над адаптацией романа уже начал работать режиссер и сценарист Винченцо Натали, известный по фильму "Куб" (1997).

Съемки хоррор-ленты начнутся уже этим летом в Торонто. Дату выхода кинокартины пока не называют.

Стивен Кинг и его сын Джо Хилл впервые опубликовали совместный роман в 2012 году частями: первая часть вышла в июньско-июльском номере журнала "Esquire", а вторая – в том же журнале, но уже месяцем позже.

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Новости культуры, Netflix, В высокой траве, Джо Хилл, Книга, Стивен Кинг, Фильм, Экранизация.
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