Netflix взялись за экранизацию книги Стивена Кинга

Известный роман был написан писателем совместно с его сыном Джозефом Гиллстромом Кингом.

Пока лишь ведутся переговоры об участии в проекте актера Джеймса Марсдена из сериала "Мир Дикого Запада". Однако над адаптацией романа уже начал работать режиссер и сценарист Винченцо Натали, известный по фильму "Куб" (1997).

Съемки хоррор-ленты начнутся уже этим летом в Торонто. Дату выхода кинокартины пока не называют.

Стивен Кинг и его сын Джо Хилл впервые опубликовали совместный роман в 2012 году частями: первая часть вышла в июньско-июльском номере журнала "Esquire", а вторая – в том же журнале, но уже месяцем позже.