В Британии выпустят серию книг с героями видеоигр

Героями книг станут персонажи из любимых игр, а именно из "Супер Марио", "Легенда Зельды", "Сплатун" и "Лес животных".

Книги будут отличаться от других. Они не будут направлены только на развлечения, а больше на развитие интеллектуальных способностей молодого поколения. Конечно, они будут наполнены цветными страницами, веселыми историями, загадками, головоломками и наклейками.

"Такими необычными книгами мы хотим привлечь внимание детей, ведь они полностью погрузились в мир гаджетов и компьютерных технологий. Понимаю, что сейчас 21 век, но книги не имеют измерения, они актуальны всегда. Почему бы не перенести игривый мир с телефонов/планшетов на страницы. Книги позволят узнать персонажей Nintendo в совершенно новый способ. Надеемся, что мы не прогадали и детишкам будет нравится", — говорит Деннис Шейле, выпускающий редактор издательства.

Первые серии книг издательство планирует выпустить в июле.