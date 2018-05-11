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В Британии выпустят серию книг с героями видеоигр

Марио
12:25 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: В Британии планируют запустить печать новых детских книг, сюжет которых базируется на видеоиграх японской компании Nintendo.

Героями книг станут персонажи из любимых игр, а именно из "Супер Марио", "Легенда Зельды", "Сплатун" и "Лес животных".

Книги будут отличаться от других. Они не будут направлены только на развлечения, а больше на развитие интеллектуальных способностей молодого поколения. Конечно, они будут наполнены цветными страницами, веселыми историями, загадками, головоломками и наклейками.

"Такими необычными книгами мы хотим привлечь внимание детей, ведь они полностью погрузились в мир гаджетов и компьютерных технологий. Понимаю, что сейчас 21 век, но книги не имеют измерения, они актуальны всегда. Почему бы не перенести игривый мир с телефонов/планшетов на страницы. Книги позволят узнать персонажей Nintendo в совершенно новый способ. Надеемся, что мы не прогадали и детишкам будет нравится", — говорит Деннис Шейле, выпускающий редактор издательства.

Первые серии книг издательство планирует выпустить в июле.

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Все по теме:

Новости культуры, Nintendo, Британия, Видеоигры, Герои игр, Детские книги, Игры, Литература.
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