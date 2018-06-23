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Ушел из жизни поэт Наум Коржавин

Наум Коржавин
11:13 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В США умер поэт Наум Коржавин на 93 году жизни.

Российский поэт Наум Коржавин (настоящая фамилия Мендель) скончался на 93 году жизни, сообщила поэтесса Вероника Долина. Как отмечает "Медуза", поэт скончался в США, где жил с 1970-х годов. Одним из самых известных произведений поэта было стихотворение "Памяти Герцена".

Поэт родился в 1925 году в Киеве. Коржавин был известен как диссидент. В конце 1940-х его, студента Литературного института, репрессировали (в его стихах нашли "пессимизм, неверие в творческое дело партии" и "навязчивые мысли об арестах 1937 года"); по собственным словам, в ссылке он стал "антисталинистом". В 1960-х Коржавин выступал в поддержку писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которых судили за антисоветскую агитацию. В 1973 году он эмигрировал в США.

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Новости культуры, Наум Коржавин, Российские поэты, Умер Наум Коржавин, Умер поэт.
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