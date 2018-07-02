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Макс Кидрук поделился фотографией с обложки будущей книги
12:21 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости культуры: Украинский писатель порадовал своих читателей в Instagram.
Украинский писатель, автор первого в Украине технотриллера "Бот" Макс Кидрук поделился в Instagram новым снимком. Эта фотография, за словами автора, с задней части обложки новой книги. На фото он строг, уверенный и солидный. Автор снимка - кум Макса Кидрука.
Как известно писатель работает над новой книгой "Де немає Бога" ("Где нету Бога"). Не так давно он закончил тур страной и уже готовится к презентации своего нового творения в городах Украины.
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