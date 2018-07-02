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Макс Кидрук поделился фотографией с обложки будущей книги

Макс Кидрук
12:21 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости культуры: Украинский писатель порадовал своих читателей в Instagram.

Украинский писатель, автор первого в Украине технотриллера "Бот" Макс Кидрук поделился в Instagram новым снимком. Эта фотография, за словами автора, с задней части обложки новой книги. На фото он строг, уверенный и солидный. Автор снимка - кум Макса Кидрука.

Как известно писатель работает над новой книгой "Де немає Бога" ("Где нету Бога"). Не так давно он закончил тур страной и уже готовится к презентации своего нового творения в городах Украины.

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Все по теме:

Новости культуры, Instagram, Бот, Де немає Бога, Макс Кидрук, Писатель, Украинский писатель.
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