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Первая книга о Поттериане ушла с молотка ушла за 73 тысячи долларов

Книги Джоан Роулинг
13:33 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Ценное издание приобрел житель США, которые предпочел остаться анонимом.

Редкое первое издание «Гарри Поттера и философского камня» приобрели на аукционе за около 73 тысячи долларов. Книгу, которая вышла в свет в 1997 году и была одним из 500 первых экземпляров истории о мальчике-колдуне, приобрела 21 год назад обычная школьница.

Книга продавалась на железнодорожной станции Геррогейт в северном Йоркшире. Первый экземпляр содержит много опечаток, которые уже в переизданиях первой части о «Гарри Поттере» были исправлены. Отличительным признаком первой партии книг является то, что ее автор там обозначена как Джоан Роулинг (Joanne Rowling), в то же время всемирно известной она стала именно за подписью J .K. Rowling.

Редкую книгу приобрел на аукционе человек из Соединенных Штатов — его имя не называется. В феврале 2018 сообщалось, что в мире продано более 500 миллионов экземпляров «Гарри Поттера».

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Новости культуры, Аукцион, Гарри Поттер, Литература, Редкое издание, Роулинг.
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