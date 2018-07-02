Первая книга о Поттериане ушла с молотка ушла за 73 тысячи долларов

Редкое первое издание «Гарри Поттера и философского камня» приобрели на аукционе за около 73 тысячи долларов. Книгу, которая вышла в свет в 1997 году и была одним из 500 первых экземпляров истории о мальчике-колдуне, приобрела 21 год назад обычная школьница.

Книга продавалась на железнодорожной станции Геррогейт в северном Йоркшире. Первый экземпляр содержит много опечаток, которые уже в переизданиях первой части о «Гарри Поттере» были исправлены. Отличительным признаком первой партии книг является то, что ее автор там обозначена как Джоан Роулинг (Joanne Rowling), в то же время всемирно известной она стала именно за подписью J .K. Rowling.

Редкую книгу приобрел на аукционе человек из Соединенных Штатов — его имя не называется. В феврале 2018 сообщалось, что в мире продано более 500 миллионов экземпляров «Гарри Поттера».