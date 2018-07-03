В Швеции все же вручат Нобелевскую премию по литературе

Шведская академия не будет вручать в этом году Нобелевскую премию по литературе.

Но группа шведских культурных деятелей собирается провести награждение собственной версии самой престижной награды в мире после скандала, который охватил Шведскую академию, пишет The Guardian.

Издание напоминает, что Нобелевская премия по литературе была отменена в мае после того, как были выдвинуты обвинения в сексуальном домогательстве против Жана-Клода Арно, мужа Катарины Фростенсон.

Она, в свою очередь, писательница и член Шведской академии, которая определяет ежегодных победителей.

В июне Арно обвинили в изнасиловании, но он отрицает это. Скандал дал начало дебатам о патриархальной природе академии, а также столкновения в шведской прессе между академиками, которые привели к ряду отставок и отмене вручения Нобелевской премии по литературе этого года.

Зато более 100 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры сформировали Новую Академию, которая проведет вручение альтернативной версии премии осенью в те же дни, что и традиционно вручается Нобелевская.

"Мы основали Новую Академию для того, чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны продвигать демократию, прозрачность, эмпатию и уважение без привилегий, предвзятого высокомерия и сексизма", - говорится в заявлении новой организации.

"Во времена, когда человеческие ценности все чаще ставятся под сомнение, литература становится еще более важной контрсилой, которая остановит культуру молчания и угнетения. Новая Академия считает важным, чтобы самая престижная премия по литературе была вручена в 2018 году", - добавляют шведские деятели.