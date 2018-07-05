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Андрей Любка поделился иллюстрацией своей новой книги

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Андрей Любка
09:56 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости культуры: Украинский писатель, переводчик и эссеист поделился в Instagram новостями о своей новой книге.

Андрей Любка этим летом очень радует своих читателей.  Не так давно он закончил свой роман "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан". И вот-вот в Facebook появилась информация на его странице, что новая книга будет в сентябре месяце.  Вчера в Instagram писатель выложил иллюстрацию будущей книги и подписал так: "Мій новий роман - "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан" - уже дивиться на вас цим поглядом з ілюстрації Альони Шум. Інтригує?"

Как видим, на книге будет черно-белое изображение красивой девушки с распущеными волосами и грустным загадочным взглядом.

Напомним, что недавно его книгу "Кімната для печалі" было переведено на польский язык и по этому поводу Андрей Любка также поделился новым оформлением своего творения.

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Новости культуры, Андрей Любка, Иллюстрация, Книга, Перевод, Писатель.
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