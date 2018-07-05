Андрей Любка поделился иллюстрацией своей новой книги

Андрей Любка этим летом очень радует своих читателей. Не так давно он закончил свой роман "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан". И вот-вот в Facebook появилась информация на его странице, что новая книга будет в сентябре месяце. Вчера в Instagram писатель выложил иллюстрацию будущей книги и подписал так: "Мій новий роман - "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан" - уже дивиться на вас цим поглядом з ілюстрації Альони Шум. Інтригує?"

Как видим, на книге будет черно-белое изображение красивой девушки с распущеными волосами и грустным загадочным взглядом.

Напомним, что недавно его книгу "Кімната для печалі" было переведено на польский язык и по этому поводу Андрей Любка также поделился новым оформлением своего творения.