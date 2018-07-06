Александр Педан порекомендовал книги для саморазвития

Популярный телеведущий Александр Педан рассказал о шедеврах, которые должны быть на вашей книжной полке.

Джон Толкиен, "Властелин колец", "Хоббит, или Туда и обратно"

Повесть "Хоббит, или Туда и обратно" — знаковая для меня. Она помогла мне в детстве полюбить читать. До нее я, если мягко сказать, не принимал книги. Родители не могли меня заставить прочитать и страницы. И вот, в шестом классе, я заболел, а так как в постели особо делать было нечего, я решил взяться за "Хоббита". В итоге, я прочитал его запоем, понял, что книги — это круто, стал фанатом фентези до мозга костей... Еще во время прочтения стало ясно, что на очереди — "Властелин колец". Его я тоже одолел на одном дыхании. Советую всем, кто этого еще не сделал!

Анджей Ясинский, серия "Ник"

Эта книга — из современного фентези. Из тех произведений, которые начинаешь читать и не можешь остановиться. Но тихо радуешься тому, что их — целые серии. Если вам интересны этот жанр, тема компьютеров и программирования, готовьтесь не спать ночами.

Юваль Ной Харари, "Sapiens: Краткая история человечества"

Это — не учебник по истории, как может показаться, судя по названию. Это — насыщенное фактами произведение, исследующее человечество от каменного века до современности, и рассказывающее о том, как люди стали теми, кем есть сейчас. В нем - уйма вопросов, которые каждый из нас периодически задает сам себе. Книга позволяет подумать о всем, что нас окружает, о том, кто мы, каково наше место в этом мире. Но, в отличие от многих других, она не диктует, как жить, а помогает самостоятельно делать выводы и находить ответы на многие вопросы.

Эрнест Хемингуэй "Старик и море"

Не умаляю художественной ценности этой книги, но в моем случае, она — снотворное. Наверное, ни разу не дочитал ее до конца. Моментально вгоняет в сон всегда, когда открываю, буквально с первой страницы. Мое правило: если хочешь уснуть, а тебе не спится — не нужно таблеток или фиточая, открой "Старик и море". Думаю, у каждого должна быть подобная вещь... Правда, с тех пор, как стал читать на iPad, появилась проблемка. Если засыпаю, он падает мне на лицо и будит.

Александр Педан, "Пан дельфин"

Это — первый мой опыт в написании книг вообще и для детей — в частности. Я постарался в доступной и легкой форме рассказать малышам о дельфинах — почему они не рыбы, где живут, как общаются и многое другое. Почему о дельфинах? Мне как серферу нравятся эти животные. Во-первых, живут в воде, во- вторых — одни из самых умных млекопитающих, в-третьих, у них много общего с людьми. "Пан дельфин" входит в серию "Зірки Pro". В ней, кроме этой книги, вышли рассказы Потапа — "Пан Еж", и Алексея Горбунова — "Пан Волк". И увидеть их можно будет совсем скоро — 31 мая мы презентуем наши произведения в Мыстецком арсенале.