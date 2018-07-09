Стало известно, что букеровскую премию получит Майкл Ондатже

Определен лауреат "Золотого Букера" - специальной награды, которая приурочена к 50-летию литературной Букеровской премии. Как сообщается на сайте награды, "Золотого Букера" получит Майкл Ондатже за роман "Английский пациент". Отмечается, что победитель был выбран в результате голосования общественности.

В отборе на получение "Золотого Букера" принимали участие лауреаты Букеровской премии за все годы ее существования. В состав жюри вошло пять человек, каждый из которых прочитал романы за определенное десятилетие, а затем выбрал одного фаворита. Затем отобранные членами жюри книги были выставлены на голосование.

Букеровская премия является одной из самых престижных премий в англоязычной литературе. Она присуждается с 1969 года. Изначально для ее получения автору необходимо было проживать в одной из стран Содружества наций (Великобритания и бывшие колонии), Ирландии или Зимбабве. В 2013 году Фондом Букеровской премии было решено присуждать ее вне зависимости от гражданства писателя. Единственное условие – книга должна быть написана на английском языке и опубликована в Великобритании.