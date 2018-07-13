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Названа лучшая книга за последние 50 лет

Золотой Букер
10:54 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Майкл Ондатже никогда не перечитывал свой роман.

Организаторы престижной литературной Букеровской премии объявили лауреата премии Золотой Букер. Лучшей книгой за последние 50 лет был признан роман Английский пациент канадского писателя Майкла Ондатже.

Кроме романа Ондатже, в шорт-листе Золотого Букера было еще четыре романа: Волчий зал Хилари Мэнтел (лауреат 2009 года), В свободном государстве Видиадхара Найпола (1971 год), Лунный тигр Пенелопы Лайвли (1987 год) и Линкольн в Бардо Джорджа Сондерса (2017 год).

Пятеро номинантов были отобраны из числа всех 52 предыдущих победителей Букера, произведения которых были написаны на английском языке и изданы в Британии или Ирландии. Голосование за победителя проводилось до 25 июня на сайте премии.

"Английский пациент - это тот редкий роман, который проникает под кожу и настаивает, чтобы вы вновь и вновь к нему возвращались, каждый раз принося удивление и наслаждение", - отметила на церемонии награждения член жюри, писательница Камила Шамси.

В свою очередь автор заявил, что с момента написания романа никогда не перечитывал его.

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Новости культуры, Золотой Букер, Книга, Лучшая книга, Майкл Ондатже.
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