Умер легендарный писатель Клайв Кинг

Клайв Кинг наиболее известен благодаря роману "Стиг со свалки" о пещерном человеке, который живет рядом с обычной семьей.

"Мы чувствуем, что нам выпала большая честь и мы горды тем, что мы могли издавать его книги".

Клайв Кинг родился в Ричмонде в 1924 году. В 1943 году окончил Кембриджский университет. Наиболее известный роман писателя "Стиг со свалки" был издан в 1963 году.

По произведению в 2002 год выпущен сериал, а также поставлен театральный спектакль и выпущена компьютерная игра для Windows и Mac. Кроме того, роман включен в школьную программу Великобритании.