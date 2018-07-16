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Умер легендарный писатель Клайв Кинг
16:05 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: На 95 году жизни в британском графстве Норфолк умер писатель Клайв Кинг.
Клайв Кинг наиболее известен благодаря роману "Стиг со свалки" о пещерном человеке, который живет рядом с обычной семьей.
"Мы чувствуем, что нам выпала большая честь и мы горды тем, что мы могли издавать его книги".
Клайв Кинг родился в Ричмонде в 1924 году. В 1943 году окончил Кембриджский университет. Наиболее известный роман писателя "Стиг со свалки" был издан в 1963 году.
По произведению в 2002 год выпущен сериал, а также поставлен театральный спектакль и выпущена компьютерная игра для Windows и Mac. Кроме того, роман включен в школьную программу Великобритании.
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