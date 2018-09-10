Проникновенные цитаты из книг Эриха Марии Ремарка

Война в его романах страшная, ломающая волю, веру и судьбу человека. А любовь — страстная, всепоглощающая и пронизывающая всю жизнь целиком. Такая любовь способна излечить самые жестокие раны, нанесенные человеком человеку.

Подборка лучших цитат из книг Ремарка "Три товарища", "Триумфальная арка", "На Западном фронте без перемен" и "Жизнь взаймы". В каждом из этих романов заложены весь жизненный опыт и сердце известного немецкого писателя.

1. "Нет, — быстро сказал он. — Только не это. Остаться друзьями? Развести маленький огородик на остывшей лаве угасших чувств? Нет, это не для нас с тобой. Так бывает только после маленьких интрижек, да и то получается довольно фальшиво. Любовь не пятнают дружбой. Конец есть конец".

2. Ни один человек не может стать более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил.

3. Что может дать один человек другому, кроме капли тепла? И что может быть больше этого? Ты только никого не подпускай к себе близко. А подпустишь — захочешь удержать. А удержать ничего нельзя...

4. До чего же теперешние молодые люди все странные. Прошлое вы ненавидите, настоящее презираете, а будущее вам безразлично. Вряд ли это приведет к хорошему концу.

5. Человеческая жизнь тянется слишком долго для одной любви. Просто слишком долго. Любовь чудесна. Но кому-то из двух всегда становится скучно. А другой остается ни с чем. Застынет и чего-то ждет... Ждет, как безумный...

6. Только тот, кто не раз оставался один, знает счастье встреч с любимой.

7. Любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки.

8. Всякая любовь хочет быть вечной. В этом и состоит ее вечная мука.

9. Женщина от любви умнеет, а мужчина теряет голову.

10. Только если окончательно расстанешься с человеком, начинаешь по-настоящему интересоваться всем, что его касается. Таков один из парадоксов любви.

11. Только несчастный знает, что такое счастье. Счастливец ощущает радость жизни не более, чем манекен: он только демонстрирует эту радость, но она ему не дана. Свет не светит, когда светло. Он светит во тьме.

12. Просто счастливы нынче только коровы.

13. О счастье можно говорить минут пять, не больше. Тут ничего не скажешь, кроме того, что ты счастлив. А о несчастье люди рассказывают ночи напролет.

14. На самом деле человек по-настоящему счастлив только тогда, когда он меньше всего обращает внимание на время и когда его не подгоняет страх. И все-таки, даже если тебя подгоняет страх, можно смеяться. А что же еще остается делать?

15. Одиночество легче, когда не любишь.

16. Самый чудесный город — это тот, где человек счастлив.

17. Родиться дураком не позор. А вот умереть дураком стыдно.

18. Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения.

19. Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности если ума нет.

20. "Еще ничего не потеряно, — повторил я. — Человека теряешь, только когда он умирает".

21. Разум дан человеку, чтобы он понял: жить одним разумом нельзя.

22. Кто хочет удержать — тот теряет. Кто готов с улыбкой отпустить — того стараются удержать.

23. Чем меньше у человека самолюбия, тем большего он стоит.

24. Ошибочно предполагать, будто все люди обладают одинаковой способностью чувствовать.

25. Если хочешь, чтобы люди ничего не заметили, не надо осторожничать.

26. Запомни одну вещь, мальчик: никогда, никогда и еще раз никогда ты не окажешься смешным в глазах женщины, если сделаешь что-то ради нее.

27. Мне казалось, что женщина не должна говорить мужчине, что любит его. Об этом пусть говорят ее сияющие, счастливые глаза. Они красноречивее всяких слов.

28. Женщин следует либо боготворить, либо оставлять. Все прочее — ложь.

29. Если женщина принадлежит другому, она в пять раз желаннее, чем та, которую можно заполучить, — старинное правило.

30. Женщинам ничего не нужно объяснять, с ними всегда надо действовать.

31. Женщина — это вам не металлическая мебель; она — цветок. Она не хочет деловитости. Ей нужны солнечные, милые слова. Лучше говорить ей каждый день что-нибудь приятное, чем всю жизнь с угрюмым остервенением работать на нее.

32. Я стоял рядом с ней, слушал ее, смеялся и думал, до чего же страшно любить женщину и быть бедным.

33. То, чего не можешь заполучить, всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом состоит романтика и идиотизм человеческой жизни.

34. Говорят, труднее всего прожить первые семьдесят лет. А дальше дело пойдет на лад.

35. Жизнь — это парусная лодка, на которой слишком много парусов, так что в любой момент она может перевернуться.

36. Раскаяние — самая бесполезная вещь на свете. Вернуть ничего нельзя. Ничего нельзя исправить. Иначе все мы были бы святыми. Жизнь не имела в виду сделать нас совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее.

37. Принципы нужно иногда нарушать, иначе от них никакой радости.

38. — Хотите яблоко? Яблоки продлевают жизнь!

— Нет, спасибо.

— А сигару?

— Они тоже продлевают жизнь?

— Нет, они укорачивают ее. Потом это уравновешивается яблоками.

39. Лучше умереть, когда хочется жить, чем дожить до того, что захочется умереть.

40. И, что бы с вами ни случилось, ничего не принимайте близко к сердцу. Немногое на свете долго бывает важным.