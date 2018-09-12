Осень - горячая пора для всех, кто неравнодушен к чтению.

Грустно осознавать, что за окном уже желтая осень. Это — время ностальгии, облепихового чая и уютных романов. Если вас не очень-то интересуют развлекательные мероприятия, собирающие толпы народа, а куда более привлекательной видется мысль о теплом пледе и незабываемой книге, тогда вы открыли верную статью. Эти истории как нельзя лучше скрасят переход от лета к осени, ведь их сюжеты — романтичные и небанальные — гарантируют удовольствие от встречи с новыми друзьями-героями. Семейная мелодрама и любовное приключение, случившееся на берегу Онтарио или в Париже, игры магов и сказки не для детей — все книги хороши по-своему, и каждая из них — маленький "осенний" шедевр.