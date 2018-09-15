Новинки Книжного форума во Львове

С 19 по 23 сентября во Львове состоится 25-й Книжный форум, которого ждут все, кто не представляет своей жизни без книг и всего, что с ними связано. К этому событию издательства готовят множество новинок, о лучших из которых мы и расскажем.

Издательство Vivat

В книге "Я дозволила тобі піти" ее автор Клэр Макинтош, у которой за плечами 20 лет работы в британском уголовном розыске, рассказывает о ДТП, в результате которого погиб 5-летний мальчик. Этот инцидент не дает покоя ни родителям погибшего, ни тому, кто это сделал, ни полицейским, которые берут ложный след. Но справедливость должна восторжествовать, чтобы каждый мог избавиться от чувства вины.

"Садові чари" от Сары Эддисон Аллен – это волшебный роман о членах одного необычного семейства, женщины которого обладают незаурядными талантами, а в их саду растет яблоня, способная влиять на судьбы людей, испробовавших ее плоды. Проблема в том, что сестры Клэр и Сидни хотя и очень разные, имеют много общих тайн. И чтобы найти дорогу в будущее, им нужно будет оставить много чего в прошлом.

Известная украинская писательница Анастасия Никулина в своем романе "Зграя" рассказывает о современной молодежи и ее, порой очень опасных увлечениях. Пятеро парней не представляют жизни без паркура. Но вот однажды в их жизни появится загадочная девушка Таша. И пока не до конца ясно, кто же она – новый друг или очередное испытание. По одному противостоять опасности непросто, но когда мальчишки вместе, они становятся настоящей стаей.

"Видавництво Старого Лева"

В книге "Спостерігаючи за англійцями" от Кейт Фокс читатель получит такой себе портрет нации. Узнает о культуре Великобритании, тонкостях юмора англичан, их традициях, особенностях этикета. И даже о том, за что они так любят садовых гномов и овсянку.

Чтобы понять, кем же на самом деле был Хэмингуэй, и какие мифы, приписанные ему спустя много лет, действительно являются правдой, а какие вымыслом, Майкл Катакис проделал колоссальную работу, изучил письма писателя, документы и свидетельства очевидцев, в результате чего появилась на свет книга под названием "Ернест Гемінґвей. Артефакти з життя".

"Посол мертвих" от украинского эмигранта Аскольда Мельничука, проживающего нынче в Америке, поведает о непростых судьбах людей, вынужденных в 50-е годы минувшего столетия эмигрировать из Украины в США. Каждый из них приехал в новый мир с израненной душой, и большинству так и не удалось начать жизнь заново.

В книге "Світ не створений" украинский писатель Мирослав Лаюк переплел несколько историй. В ней высоко в горах Карпат возникает загадочный свет, который может стать предвестником Апокалипсиса. В разрушенной промзоне возле Лисичанска происходит странный разговор. А память то и дело возвращает в забытый Богом и людьми Чернобыль.

"Клуб сімейного дозвілля"

Выход каждой книги Макса Кидрука – настоящее событие. Его новый роман "Де немає Бога" об авиакатастрофе, в которой удастся выжить некоторым пассажирам. Но это станет лишь началом испытаний, поскольку им нужно будет попытаться остаться в живых высоко в заснеженных горах, где нет ничего, даже Бога.

"Моя неймовірна подруга" Элены Ферранте, это первая часть "Неаполитанского квартета", рассказывающая о судьбах двух подруг – смелой и дерзкой Лилы и ее скромной тени Лену. С ними мы познакомимся в раннем детстве, и проживем всю жизнь, в которой будет нищета и богатство, любовь и измены, мафия и дружба, которая иногда бывает не благодаря, а вопреки.

В романе "Стара холера" Владимир Лис расскажет о любви. Много лет назад возлюбленный Евы женился на ее сестре Павлине. У Адама тоже не сложилось в жизни. И вот уже на старости лет, как говорится, друзья решили сделать так, чтобы они были вместе. Однако в это время у внучки Павлины случится беда, и помогать ей бросятся непростые старички из польского села.

Загадочная история от Люко дашвар "Ініціація" объединит в себе обманутую черными риелторами старушку, нотариуса, который им в этом поможет, девушку Меланию, начавшую видеть странные сны, и ее возлюбленного, который однажды в одном из таких ночных видений попросит ее о помощи.

"Книголав", Meridian Czernowitz, Фоліо и BookChef

История "Брітт-Марі була тут" от Фредрика Бакмана частично связана с предыдущей, где "Бабушка просит ее извинить". Когда в 63 года Бритт-Мари изменяет муж, и в семье наступает кризис, она сбегает в городок, где ее никто не знает, чтобы получить первую за последние 40 лет работу. Но жизнь там не окажется такой уж простой, зато будет полна приключений.

Лали и Гита познакомились в лагере смерти, прошли через Аушвиц, потом разлучились и вновь нашли друг друга, чтобы прожить вместе долгих 56 лет. История "Татуювальник з Аушвіцу" от Хизер Моррис о любви, которой не страшны ни время, ни обстоятельства.

"Твій погляд, Чіо-Чіо сан" от Андрея Любки, это история из нашей жизни. Однажды вечером жену главного героя сбил на переходе пьяный судья. Разумеется, ни о какой справедливости в этом случае не может быть и речи. Поэтому он решает взять все в свои руки, и добиться-таки справедливости. Хотя, не факт, что это возможно.

"Кінець Дороги" от Мэри Лоусон, это семейная сага, берущая свое начало во времена "серебряной лихорадки" в Канаде, которая приведет нас через 60 лет в Лондон. И на протяжение всего этого времени каждый будет преследовать свои желания, однако так и не сможет пренебречь своими обязанности по отношению к другим.

Аркадий Бабченко, "убивство" и "воскрешение" которого мы наблюдали несколько месяцев назад, считается одним из основателей современной военной прозы. Книга, выпущенная к Форуму, так и называется – "Война" – и речь в ней идет о Чечне. А самое страшное, что большинство описываемых эпизодов произошли в реальности с автором.