Форум издателей во Львове 2018: события, которые следует обязательно посетить

Форум издателей | Book Forum – это самый большой книжный, литературный, культурный фестиваль Украины и Центрально-Восточной Европы. Фокусная тема фестиваля 2018 года – Рынок свободы.

В рамках главной темы на фестивале будут говорить о том, как каждый из нас "торгует" своими представлениями о свободе под давлением обстоятельств: каждый раз повышая или понижая ставки. О том, как определяется цена на свободу, в зависимости от условий торговли и субъекта, который становится ее потребителем. О спекуляции понятиями свободы, которые активно используются в пропаганде.

В рамках Форума издателей состоится церемония награждения издателей 25 лучших книг "BFL Best Book Award", Международный литературный фестиваль посетят авторы из 25 стран, Международный библиофорум, благотворительная акция для людей пожилого возраста "Третий возраст: удовольствие от чтения и книжная ярмарка. В целом ожидают участие в Форуме 250 издательств из всех бластей Украины.

Поскольку программа фестиваля очень большая – мы отобрали те события, которые, на наш взгляд, важны и достойны внимания.

Форум издателей 2018 – программа на 18 сентября

Playboy & Beigbeder party – вечеринка

Где: Fest Republic (ул. Старознесенська, 24-26)

Когда: 21:00 – 03:00

Playboy & Beigbeder party на 25 BookForum – это возможность начать BookForum с крутой ноты. Это презентация книги главного редактора "Playboy Украина" Влада Иваненко – "Лучшая Книга для Стресса: Раскраски для современных взрослых и для тех, кто мечтает ими стать".

Эта вечеринка – несколько часов безудержных танцев и отдыха под диджей-сеты известных исполнителей.

Форум издателей 2018 – программа на 19 сентября

Выставка Найди цирк в себе и от***ись от животных

Где: Галерея книжного магазина "Книжный лев" (проспект Шевченко, 14)

Когда: 10:00 – 18:00

Выставка "Найди цирк в себе и от***ись от животных" – о 12 цирковых персонажах, которые открывают в себе суперсилу. Для кого-то это принятие себя, для другого – умение доверять, кто-то осваивает искусство равновесия, ну а кому-то важно прокачаться любовью. При всей внешней суете должны помнить и о внутренних челленджах, принимать их и выходить на новые уровни восприятия "всего цирка" под названием жизнь.

Презентация перевода нового романа Фредерика Бегбедера "Бесконечная жизнь"

Где: Дворец Искусств, Конференц-зал (ул. Коперника 17)

Когда: 14:00 - 15:15

Специальным гостем Форума Издателей во Львове станет культовый французский прозаик Фредерик Бегбедер. Его, как и в 2016 году, снова пригласили организаторы Форума. Звездный автор презентует во Львове свою новую книгу, а также отыграет DJ-сет на вечеринке.

Французский писатель представит украинский перевод своей новой книги. Роман писателя "Бесконечная жизнь" выйдет в издательстве "КМ-Букс". Вечеринка же с участием Бегбедера, в которой он будет в амплуа диджея, а не писателя, состоится 18 сентября.

Мастер-класс "Признаки эмоционального выгорания и их причины"

Где: Львовский институт ГВУЗ "Университет банковского дела" (проспект Т. Шевченко, 9)

Когда: 15:00 – 15:45

Диагностика эмоционального выгорания. Стадии развития синдрома выгорания. Подробнее о: психофизических, социально-психологических и поведенческих признаках. Методы предупреждения синдрома эмоционального выгорания.

Форум издателей 2018 – программа на 20 сентября

Арт-проект "Знакомство с тукони"

Где: Холл библиотеки на Рынке (пл. Рынок, 9)

Когда: 11:00 – 17:45

Арт-проект "Знакомство с тукони" – это сочетание виртуальной реальности с видео 360°, анимации и классической книжной иллюстрации. Одевая VR-очки Google Cardboard, посетитель как будто оказывается внутри самой книги, а значит, попадает в магический мир тукони, созданный иллюстратором Оксаной Булой.

Такой подход к истории позволяет расширить привычные способы восприятия, попасть в настоящий лес и познакомиться с такими же настоящими персонажами. Однако и это еще не все – проект приглашает читателя стать активным соучастником повествования.

Тукони – обитатели леса. Все они разные, но вместе их объединяет дружба и любовь к природе и миру, в котором они живут. Тукони заботятся о растениях и о животных – на самом деле это их любимое дело.

#НашіНаКартіСвіту. Историй о людях, которыми восхищается мир

Где: Дзыга (ул. Армянская, 35)

Когда: 16:00 – 16:45

Презентация совместного проекта "Издательства Старого Льва" и 24 канала, который даст 80 причин для гордости и 80 историй для вдохновения. О выдающихся людях, которых объединяют корни и достижения мирового уровня.

Творческий вечер Ирэн Роздобудько и Игоря Жука

Где: Пороховая вежа (Дом архитектора, ул. Подвальная, 4)

Когда: 17:00 – 17:45

Творческое супружество писательницы и киносценариста Ирэн Роздобудько и барда Игоря Жука представит литературно-музыкальную программу "Прилетела ласточка" (по случаю выхода в свет одноименного романа писательницы).

Дискуссия "Битва поколений: почему мы не хотим жить, как наши родители?"

Где: Leopolis Hall (пр. Свободы, 27, 4-й этаж)

Когда: 19:00 – 19:45

Автор бестселлера "Начните говорить НЕТ", Л. Калабуха расскажет о своем отношении к зарабатыванию и расходованию денег, интернету, высшему образованию и браку.

Церемония награждения "BookForum Best Book Award"

Где: Львовская областная национальная филармония (ул. Чайковского, 7)

Когда: 19:00 - 21:00

Конкурс на получение Премии "BookForum Best Book Award" (до 2017 года – "Лучшая книга Форума издателей") основан в 1995 году и традиционно проводится в рамках Международного книжного форума издателей во Львове.

В этом году книги будут оцениваться в шестнадцати номинациях. Кроме этого будет несколько специальных номинаций: "Свобода" (специальная награда за раскрытие идеи свободы как одной из основных ценностей) и "Город" (специальная награда, которая предоставляется каждым городом, где будут проходить нынешние заседания Малых Жюри – Львовом, Киевом, Харьковом).

Поэтическая вечеринка: SANTA MUERTE КАРНАВАЛ

Где: Паб "Купица" (ул. Братьев Рогатинцев, 18)

Когда: 19:00 – 20:15

Участниками вечеринки станут – Дмитрий Лазуткин, Иван Кулинский, Татьяна Ковалевич, Александра Ткаченко, Антон Полунин, Владимир Жбанков, Сергей Шабуцкий, Алексей Кащеев.

Форум издателей 2018 – программа на 21 сентября

Тренинг "Как достигать успеха легко, по-женски"

Где: Фестиваль-ресторация "Левый берег" (просп. Свободы, 28)

Когда: 11:00 – 11:45

Зачем идти на эту встречу? Понять свои истинные цели и желания; выстроить путь их достижения; гармонизировать сферы "Семья – Работа – Саморазвитие"; научиться достигать цели легко, по-женски, в удовольствие.

"Война и память". Что украинцы помнят о войнах на своей территории?

Где: Дворец Искусств, Конференц-зал (ул. Коперника 17)

Когда: 12:30 – 13:45

Кластер "Война", призван осмыслить тему войны не только как вопрос политики, безопасности и социальной сферы, но и как предмет рефлексии в культуре в целом и литературе в частности. В рамках дискуссии "Война и память: что помнят украинцы о войнах на своей территории" планируется поговорить о том, что в этом году исполняется 100 лет от завершения Первой мировой войны, помнят ли ее в Украине? Как изменяется интерпретация события Второй мировой войны в контексте Закона Украины о декоммунизации? Какова роль гражданского общества в формировании нарратива относительно темы войны? Какой есть/должна быть стратегия формирования нарратива относительно войны на Востоке Украины?

Занятие с йоги – гармонизировать свой ум и лучше чувствовать свое тело

Где: Mantra HOUSE (ул. Дудаева, 14)

Когда: 13:00 – 15:00

Позаботьтесь о своем здоровье и внутреннем покое, посетив занятия по йоге от Натальи Белой. На занятиях вы научитесь чувствовать свое тело, работать с ним, смотреть на мир счастливыми глазами в любой жизненной ситуации.

Презентация нового романа Андрея Кокотюхи "Темные тайны"

Где: Львовский академический областной театр кукол (пл. Д. Галицкого, 1)

Когда: 15:00 – 15:45

"Темные тайны" – новый детективный роман Андрея Кокотюхи. В нем автор возвращается к современному детективу, в котором не работал 5 предыдущих лет.

Презентация романа Андрея Любки "Твой взгляд, Чио-Чио-сан"

Где: Паб "Купица" (ул. Братьев Рогатинцев, 18)

Когда: 16:00 – 16:45

По сюжету книги, пьяный судья на пешеходном переходе сбивает насмерть молодую женщину и, понятное дело, без особых усилий избегает наказания. Но муж сбитой женщины – не из тех, кого можно купить или запугать, он лучше потеряет все, но отомстит.

BookUP Night

Где: Дворец Искусств, Конференц-зал (ул. Коперника 17)

Когда: 20:30 – 23:00

Топ-менеджеры книгоиздательской отрасли, медиа и гуманитарной сферы собираются вместе, чтобы обсудить промахи, провалы и фиаско, что стояли на пути в их карьере!

Форум издателей 2018 – программа на 22 сентября

От Хемингуэя до... – война в современной мировой литературе. Разговор Андрея Куркова и Сергея Жадана

Где: Дворец Искусств, Конференц-зал (ул. Коперника 17)

Когда: 11:00 – 11:45

Эрнест Хемингуэй, известный американский писатель, который сам принимал участие в военных действиях, традиционно ассоциируется с романистикой на тему войны. Европа после Первой мировой войны пережила не менее кровавую Вторую мировую войну, многие авторы описывали ее в своих произведениях. Как современная литература осмысливает тему войны и появился ли в мировой литературе новый Эрнест Хемингуэй. Об этом будут вести диалог два известных украинских писателя Андрей Курков и Сергей Жадан.

Поэтические чтения: Александр Корж, Геник Беляков, Артем Полежака

Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса (ул. Курбаса, 3)

Когда: 12:00 – 12:45

Чтение в формате поэтического трио. По случаю выхода новых сборников авторов.

Над пропастью в репортаже: презентация книги-победителя конкурса "Самовидец"

Где: Книжный магазин "Е" (ул. Свободы, 7)

Когда: 14:00 – 14:45

В 2017-м репортаж Павла Стеха победил в конкурсе художественного репортажа имени Майка Йогансена "Самовидец". Павел сделал, на первый взгляд, очень простую вещь – проехался электричками от Харькова до Ковеля и описал людей, которых встретил, и диалоги и ситуации, свидетелем или участником которых стал. Этот репортаж стал для автора началом работы над книгой, в основе которой – путешествия электричками по периметру страны.

Книга проиллюстрирована фотографиями харьковского художника Гамлета Зинькивского, который тоже будет присутствовать на презентации.

Презентация книги Олега Каданова "Не я, а тот"

Где: Дзыга (ул. Армянская, 35)

Когда: 21:00 – 21:45

Музыкант Олег Каданов (экс-фронтмен харьковского коллектива "Оркестр Че") презентует свой первый сборник стихов "Не я, а тот". В сборник вошли тексты песен, которые по словам автора, "получили вторую жизнь в печатном варианте".

Ночь поэзии и музыки NON-STOP

Где: Fest Republic (ул. Старознесенская, 24-26)

Когда: 22:00 – 06:00

"Ночь музыки и поэзии non-stop" – это сочетание лучшей поэзии от иностранных и украинских участников литературного фестиваля с прогрессивной музыкой известных украинских и зарубежных групп.

Нынешний line-up выглядит так: Karbido (Вроцлав, Польша), Familia Perkalaba (Ивано-Франковск, Украина), ZSUF (Тернополь, Украина), OY Sound System (Киев, Украина) и BRAT (Львов, Украина).

Форум издателей 2018 – программа на 23 сентября

Презентация новой книги Макса Кидрука "Где нет Бога"

Где: Кинопалац "Коперник" (ул. Коперника, 9)

Когда: 14:00 – 14:45

Новая книга автора совсем не будет похожа на прошлые. Это не фантастический роман, там не будет мистики, это будет мощная жизненная история. События основаны на авиакатастрофе, которая состоялась в ноябре 1979. Самолет врезался в гору Эрбус и разбился. В тот день погибли 237 пассажиров и 20 членов экипажа, то есть все, кто был на борту.

Макс Кидрук решил изменить эту ужасную историю. На страницах новой книги будут описаны события этой авиакатастрофы, но с поправкой на то, что кто-то в рейсе – выжил. Что бы с ними было, какими были бы их действия. Как бы они выживали на территории, которая абсолютно не приспособлена для этого. Это и легло в основу новой книги. Главными героями будут 7 человек: мужчины, женщины и маленькая девочка. Все люди – разных национальностей, среди них будут и украинцы.

Дискуссия "Голоса Свободы"

Где: Дворец Культуры им. Гната Хоткевича (ул. Кушевича, 1)

Когда: 17:00 – 18:45

Дискуссия "Голоса Свободы" – обобщающее мероприятие в спецпрограмме "Голоса Свободы" от Офиса "Львов – Город литератры ЮНЕСКО". Спецпрограмма посвящена свободе во всех ее проявлениях – свобода слова, воли, мысли, и тд.

#депресіянемаєобличчя

Где: Паб "Купица" (ул. Братьев Рогатинцев, 18)

Когда: 17:30 – 18:15

Помогает ли творчество побороть депрессию? Концепция данного мероприятия заключается в том, что поэты будут делиться собственным опытом преодоления депрессивных состояний и читать стихи, которые помогли выйти из такого состояния. Участники: Аза Пауалишвили, Ярослав Гадзинский, Тарас Малкович, Оксана Гаджий, Игорь Астапенко, Богуслав Поляк, Богдан-Олег Горобчук, Остап Сливинский, Ростислав Кузык, Михаил Жаржайло, Николай Антощак, Ирина Сажинская, Елизавета Жарикова, Павел Коробчук.

ПРОХАСЬКО party: "непрОстая" презентация "НепрОстых"

Где: Львовский академический театр имени Леся Курбаса (ул. Курбаса, 3)

Когда: 19:00 – 20:45

Возможность задать свой вопрос классику украинской современной литературы, произнести праздничный тост и поздравить с юбилеем, взять автограф и спеть Многая лета с "Перкалабой".

Только свет, только хардкор

Где: Дзыга (ул. Армянская, 35)

Когда: 20:00 – 21:15

Музыкально-поэтические чтения, проникнуты светлым убеждением каждого из участников перформанса – лишь безусловный оптимизм и позитивное мышление спасут человечество.