Меган Маркл выпустила свою кулинарную книгу

На официальной странице Кенсингтонкого дворца сообщили о том, что Меган Маркл выпустила кулинарную книгу.

"Прошлым летом группа женщин собралась на общей кухне в центре Аль Манаар в Западном Лондоне, где они могли готовить свежие продукты для своих семей, друзей, соседей и делиться друг с другом рецептами. Так они создали сообщество Hubb Community Kitchen", – говорится в сообщении дворца.

Известно, что герцогиня Сассекская впервые посетила кухню в январе этого года и продолжала регулярно посещать ее. Меган Маркл была вдохновлена тем, как подобный проект дает таким женщинам возможность развиваться. Объединенные своей страстью к кулинарии как способу укрепления общины, герцогиня Сассекская и женщины из общины Hubb Community Kitchen презентовали книгу "Вместе: кулинарная книга нашего сообщества".

Прибыль от продаж книги будет поддерживать Hubb Community Kitchen, помогая держать его открытым до семи дней в неделю и расширять его доступность для других женщин. Кроме этого, деньги от продаж пойдут на помощь всем тем, кто пострадал от крупного пожара в жилом высотном доме Грефелл-тауэр в Лондоне.

"Я сразу почувствовала связь с этой общинной кухней. Это место для женщин, где они могут смеяться, печалиться, плакать и готовить вместе. Объединяя культурную идентичность под общей крышей, это место становится пространством, где можно почувствовать чувство нормальности в его простейшей форме и всеобщую потребность объединяться, воспитывать и общаться посредством пищи, радости или горя – это касается всех нас", – написала Герцогиня в предисловии.