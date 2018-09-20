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Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии

Букеровская премия
17:05 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru

Новости культуры: Жюри в Лондоне объявило шортлист Букеровской премии, что присуждается в области литературы на английском языке.

В шортлист вошли:

  • Анна Бернс (Великобритания) — "Milkman"
  • Дэйзи Джонсон (Великобритания) — "Everything Under"
  • Робин Робертсон (Великобритания) — "The Long Take"
  • Рейчел Кушнер (США) — "The Mars Room"
  • Ричард Пауэрс (США) — "The Overstory"
  • Эзи Эдугян (Канада) — "Washington Black"

Попадание в этот список гарантирует номинанту 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Победитель премии должен быть объявлен 16 октября, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

Ежегодная Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык. Деньги делятся поровну между автором и переводчиком произведения, чтобы подчеркнуть важность работы переводчика.

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Новости культуры, Букеровская премия 2018, Литература, Премия, Финалисты, Чтение.
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