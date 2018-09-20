Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии

В шортлист вошли:

Анна Бернс (Великобритания) — "Milkman"

Дэйзи Джонсон (Великобритания) — "Everything Under"

Робин Робертсон (Великобритания) — "The Long Take"

Рейчел Кушнер (США) — "The Mars Room"

Ричард Пауэрс (США) — "The Overstory"

Эзи Эдугян (Канада) — "Washington Black"

Попадание в этот список гарантирует номинанту 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Победитель премии должен быть объявлен 16 октября, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

Ежегодная Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык. Деньги делятся поровну между автором и переводчиком произведения, чтобы подчеркнуть важность работы переводчика.