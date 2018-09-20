Культура, Литература https://telegraf.com.ua/kultura/knigi/4512551-bukerovskaya-premiya-2018-nazvanyi-vse-finalistyi-literaturnoy-premii.html
Букеровская премия 2018: названы все финалисты литературной премии
17:05 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Жюри в Лондоне объявило шортлист Букеровской премии, что присуждается в области литературы на английском языке.
В шортлист вошли:
- Анна Бернс (Великобритания) — "Milkman"
- Дэйзи Джонсон (Великобритания) — "Everything Under"
- Робин Робертсон (Великобритания) — "The Long Take"
- Рейчел Кушнер (США) — "The Mars Room"
- Ричард Пауэрс (США) — "The Overstory"
- Эзи Эдугян (Канада) — "Washington Black"
Попадание в этот список гарантирует номинанту 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Победитель премии должен быть объявлен 16 октября, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.
Ежегодная Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) - престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году, которую вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английский язык. Деньги делятся поровну между автором и переводчиком произведения, чтобы подчеркнуть важность работы переводчика.
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