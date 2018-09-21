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Букеровская премия 2018: названы все номинанты

Букеровская премия 2018
09:57 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости культуры: Самым молодым автором, претендующим на премию в этом году, является 27-летняя писательница.

В Великобритании опубликовали шорт-лист Букеровской премии. В числе претендентов на награду оказались Анна Бернс (Milkman) и Дейзи Джонсон (Everything Under).

Полный перечень выглядит так:

  • Анна Бернс (Великобритания), Milkma
  • Дейзи Джонсон (Великобритания), Everything Unde
  • Рэйчел Кушнер (США), The Mars Roo
  • Ричард Пауэрс (США), The Overstor
  • Робин Робертсон (Великобритания), The Long Tak
  • Эси Эдугян (Канада), Washington Black

Известно, что самым молодым автором, претендующим на премию в этом году, является 27-летняя писательница Дейзи Джонсон.

Все номинанты получают чек на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и право на переиздание своей книги в "букеровском" оформлении. В то же время лауреат получит 50 тысяч фунтов стерлингов. Объявление победителя состоится 16 октября.

Напомним, роман Майкла Ондатже "Английский пациент" признан лучшим за полвека существования награды. Автор романа "Английский пациент" Майкл Ондатже удостоен премии Золотой Букер. Об этом сообщается на сайте Букеровской премии.

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