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Стивен Кинг отмечает 71 день рождения: интересные факты о "короле ужасов"

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Стивен Кинг
10:31 Сегодня Телеграф
znaj.ua

Новости культуры: Стивен Кинг отмечает свой день рождения 21 сентября, и в 2018 году ему исполнится 71 лет.

Стивен Кинг – автор огромного количества непревзойденных книг, которые продаются во всем мире. Мало того, что за его хорроры он получил прозвище "Король ужасов", так на его счету еще и очень много удивительных драм, по которым снимались прекрасные фильмы. Кстати, и не только фильмы, по Кингу так же сделали много телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы.

Интересные факты о Стивене Кинге

Кинг – очень большой поклонник сериала Lost. И одно время даже ходили слухи, что она написал книгу, по которой он был снят. Но это не подтвердилось. Песик Снупи является одним из любимцев Кинга. Его можно встретить почти в любом романе писателя.

Книгу "Ярость" Кинг сам решил изъять из продажи. Это случилось после того, как в Канзасе был реальный случай стрельбы в школе. А у убийцы нашли издание книги.

Роман "Бегущий человек", в котором 304 страницы, был написал Кингом за 10 дней. Кинг сумел вылечиться от кокаиновой и алкогольной зависимостей. Об этом писатель не раз говорил сам.

В самом начале своей карьеры Кинг хотел бросить писать, потому что его преследовали неудачи. Но его отговорила жена. Прекрасная женщина. Кстати, интересно, что Стивен Кинг не пользуется мобильным телефоном. Ответит на вопрос "почему", скорее всего, можно найти в его книге "Мобильник".

Кинг очень любит экранизации своих романов. Поэтому частенько продает права на них всего за 1 доллар. Притом, как уже известным и состоявшимся режиссерам, так и совсем молодым. Первым романом Кинга, который опубликовали, был "Кэрри". До этого, он дважды получал отказ от издателей. Кстати, сначала и сам писатель выкинул роман в мусорник. Но его достала жена, и спасла творчество Кинга.

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Новости культуры, 21 сентября, День рождение, Король ужасов, Писатель, Стивен Кинг, Факты.
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