Литературные критики назвали лучшие произведения XXI века

Список лучших книг XXI века составили журналисты американского издания Vulture. Для этого они привлекли писателей, литературных критиков и своих читателей.

По мнению журналистов издания, список лучших произведений этого века нужно начинать собирать уже сейчас.

"Оценивать литературное наследие века спустя 18 лет после его начала — это нечто странное", — считают в издании.

Тем не менее на сайте представили собственный топ:

1. "Последний самурай", Хелен Девитт, 2000;

2. "Поправки", Джонатан Франзен, 2001;

3. "Свобода", Джонатан Франзен, 2010;

4. "Не отпускай меня", Кадзуо Исигуро, 2005;

5. “How Should a Person Be?”, Шейла Хети, 2010;

6. Цикл "Неаполитанские романы", Елена Ферранте, 2011-2014;

7. "Аргонавты", Магги Нельсон, 2015;

8. "2666", Роберто Боланьо, 2004;

9. "Продажа", Пол Битти, 2015;

10. "Искупление", Иэн Макьюэн, 2001;

11. "Год волшебного мышления", Джоан Дидион, 2005;

12. "Выход из станции Аточа", Бен Лернер, 2011;

13. "Огнеметы", Рейчел Кушнер, 2013;

14. "Средний пол", Джеффри Евгенидис, 2002;

15. "Платформа", Мишель Уэльбек, 2001;

16. "Известный мир", Эдвард П. Джонс, 2003;

17. "Заговор против Америки", Филип Рот, 2004;

18. "Запятнанная репутация", Филип Рот, 2003;

19. "Линия красоты" , Алан Холлингхёрст, 2004;

20. "Дорога", Кормак Маккарти, 2006;

21. "Короткая и удивительная жизнь Оскара Уао", Хунот Диас, 2007;

22. "Волчий зал", Хилари Мантел, 2009;

23. "Мистер Фокс", Хелен Ойейеми, 2011;

24. "Другая жизнь, но моя", Эмманюэль Каррер, 2009;

25. "Исчезнувшая", Гиллиан Флинн, 2012;

26. "Белые девочки", Хилтон Элс, 2013;

27. "Щегол", Донна Тартт, 2013;

28. "Гражданин: Американская лирика", Клаудия Ранкин, 2014;

29. "Приключения Кавалера и Клея", Майкл Шейбон, 2000;

30. "Янтарный телескоп", Филипп Пулман, 2000;

31. "Аустерлиц", Винфрид Георг Макс Зебальд, 2001;

32. "Тонкая работа", Сара Уотерс, 2002;

33. "Книга Соля", Моник Труонг, 2003;

34. "Французская сюита", Ирен Немировски, 2004;

35. "Чернобыльская молитва. Хроника будущего", Светлана Алексиевич, 2005;

36. "Магия для начинающих", Келли Линк, 2005;

37. "Зимняя кость", Дэниел Вудрелл, 2006;

38. "Гарри Поттер", Джоан Роулинг, 1997-2007;

39. "Белый тигр", Аравинд Адига, 2008;

40. "Без земли человека", Эула Бисс, 2009;

41. "Предчувствие конца", Джулиан Барнс, 2011;

42. "1Q84", Харуки Мураками, 2010;

43. "Капитал", Джон Ланчестер, 2012;

44. "Краткая история семи убийств", Майкл Реймонд-Джеймс и Марлон Джеймс, 2014;

45. "Сочувствующий", Вьет Тан Нгуена, 2015.