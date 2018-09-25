Дневники Джорджа Оруэлла включили в наследие ЮНЕСКО

Личный архив английского писателя Джорджа Оруэлла, наиболее известного культовым антиутопическим романом "1984" и повестью "Скотный двор, включили в реестр документального наследия ЮНЕСКО.

Личный архив Джорджа Оруэлла, в котором впервые появилась формулировка автора и журналиста зловещего лозунга из "1984" - "Война - это мир. Незнание - это сила. Свобода - это рабство", был добавлен ЮНЕСКО в реестр самых важных документов мира.

Архив писателя состоит из личных дневников, журналистских и писательских заметок, разнообразных фраз и цитат из книг.

В ЮНЕСКО объяснили, что творческое наследие Оруэлла "очень повлияло на развитие человеческой мысли по всему миру, и это влияние актуально и ныне". В организации считают, что ни один серьезный обзор текущих событий, даже сегодня, в начале XXI века, не обходится без упоминания Оруэлла и его идей.

Сын Оруэлла Ричард Блэр, который также является писателем, отметил, что решение ЮНЕСКО стало четким свидетельством ценности работы отца.