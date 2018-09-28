Вышла украинская версия книги о кризисе мужской идентичности

Издательство Основы выпустило перевод бестселлера французского историка Андре Роша Первый пол. Изменения и кризис мужской идентичности.

На примере французской истории Андре Рош исследует причины возникновения стереотипов о мужчинах и пути их развития. Ведь восприятие того, каким должен быть мужчина - не является естественным или врожденным, это культурно обусловленный стереотип, который меняется на протяжении веков.

В своей книге автор анализирует документы, личные дневники, анекдоты, песни, газеты и другие памятки, которые иллюстрируют формирование черт маскулинности.

Рош рассматривает восприятие мужского тела и внешности, изменения в мужском образовании и обрядах инициации. Отдельные разделы посвящены изменению требований к "настоящему" мужчине в соответствии от потребностей города или села.

"Хотя в основе исследования лежит французская история, книга будет близка украинским читателям, ведь они узнают много знакомых жизненных реалий. Чтение становится особенно интересным, если обратить внимание на то, что "мужественность" редко становится предметом исследований. Эти черты воспринимают, как само собой разумеющиеся, такие, которые не требуют описания. Книга Андре Роша - хорошая возможность нарушить молчание", - комментирует переводчица Ирина Славинская.