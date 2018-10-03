Книги Франкфуртской книжной ярмарки, которые представит Украина

В 2018 году Франкфуртская книжная ярмарка - крупнейшая международная книжная выставка - пройдет уже в 70-й раз. Украину на национальном стенде в этом году представляют 16 издательств и партнеров со своими новинками и бестселлерами.

Олег Сенцов. Рассказы.

Важную книгу, которая вышла уже во время заключения Олега Сенцова в российской колонии, представят во Франкфурте. Его рассказы будут читать участники украинской программы на ярмарке. Внимание к творчеству политзаключенного привлекут писатели Андрей Курков и Виктория Амелина, переводчик Юрий Дуркот и профессор Гарвардского университета, историк Сергей Плохий.

Анна Владимирская. Искусство понимания искусства.

Этот арт-гид по лучшим галереям и музеям Европы поможет не только увидеть, но и понять современное искусство. Как создавались известные полотна, кто из художников покорил мир яблоком с морковкой и как деятели искусства провоцировали общество - обо всем этом рассказала педагог и журналист Анна Владимирская.

Украинские менестрели.

Книга шрифтом Брайля - новый путь развития для украинской литературы. Во Франкфурте инклюзивность национальных текстов представят Украинские менестрели от Gwara Media. Книга напечатана увеличенным шрифтом для слабовидящих, есть и параллельный перевод для полностью незрячих людей. Она рассказывает о традиции украинского кобзарства, в которой песни изначально исполняли незрячие музыканты. Иллюстрации здесь также дублированы: читатель сможет распознать, например, тактильные изображения кобзы и бандуры.

Савелий Либкин. Моя одесская кухня.

Сделать самый правильный форшмак поможет атмосферная кулинарная книга от ресторатора Савелия Либкина. Она несет в себе особый одесский колорит, юмор и, несомненно, предлагает прекрасные рецепты, с которыми может справиться каждый. Здесь с любовью описано каждое блюдо: его история, способ приготовления и сервировка.

Оксана Була. Тукони.

Самые милые лесные животные - тукони - приедут во Франкфурт. Они присматривают за животными и деревьями, а также следят за изменениями времен года. Художница Оксана Була создала целый мир, в который читатели уже могли полностью погрузиться с помощью технологии виртуальной реальности на киевском Книжном арсенале-2018.

Ханс Кристиан Андерсен. Снежная королева.

Сказка Ханса Кристиана Андерсена с иллюстрациями Владислава Ерко стала первой украинской интерактивной детской книгой. Сейчас ее можно купить на Appstore в нескольких переводах. Здесь ребенок сам сложит слово “вечность”, погладит Кая по волосам и посмотрит на себя в зеркало злого тролля. Снежную королеву особенно полюбили в Японии: сразу после выхода перевода она заняла первое место в рейтинге интерактивных новинок страны.

Романа Романышин, Андрей Лесив (творческое объединение Аграфка). Громко, тихо, шепотом и Я так вижу.

Романа Романышин и Андрей Лесив уже собрали внушительную коллекцию международных наград. Громко, тихо, шепотом и Я так вижу получили Bologna Ragazzi Award 2018 - самую престижную премию в сфере детской литературы. Эти книги просто и красочно рассказывают детям о зрении и слухе: о том, почему и как мы видим, зачем создается музыка и как иногда хочется побыть в тишине.

Кшиштоф Занусси, Александр Красовицкий. Императив. Беседы в Ласках.

Польский режиссер, сценарист и продюсер Кшиштоф Занусси и генеральный директор издательства Фолио Александр Красовицкий размышляют о судьбе Европы и мира, трудных отношениях между свободой и нравственностью, религией и прогрессом, а также европейской христианской цивилизацией и культурой.

Юрий Руденко, Анастасия Воронова, Сергей Глотов, Анастасия Глотова, Дмитрий Путята. В огненном кольце.

Более 140 очевидцев и участников обороны Луганского аэропорта рассказали о начале украинско-российской войны на Донбассе. Благодаря им авторы смогли создать документальную хронику - описать и проанализировать события, произошедшие перед оккупацией Луганска.

Галина Скляренко, Наталия Маценко, Катерина Рай, Роксана Рублевская, Инга Эстеркин. 25 лет присутсвия. Современные украинские художники.

Проект 25 лет присутствия призван рассказать о развитии современного искусства в Украине за годы независимости. Но это не скучная энциклопедия - каждый художник дал эксклюзивное интервью авторам и, в результате, книга стала своеобразным самоанализом, который изнутри отображает состояние украинской живописи. 25 лет присутствия - продолжение проекта 20 лет присутствия, однако он гораздо более масштабный и разносторонний.