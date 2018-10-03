Джордж Мартин готовит новый шедевр для поклонников "Игры престолов"

Пока поклонники творчества Джорджа Р. Мартина продолжают с достойным восхищения упорством ждать "Ветра зимы", следующий роман из цикла 2Песнь льда и пламени", сам писатель анонсировал дату выхода романа-приквела о Таргариенах. Стало известно, что книга появится в продаже уже в ноябре этого года.

Официальная дата начала продаж романа, получившего название "Пламя и кровь" – 20 ноября 2018. Сам Джордж Мартин заверил поклонников, что это – "самая значительная работа в его карьере", и работа над книгой его "чуть не прикончила".

Какие-то отрывки из книги сам писатель уже публиковал в своем блоге, но, по его собственным словам, "Пламя и кровь" подарит читателям еще "сотни" страниц материала, который ранее не был опубликован нигде и ни в какой форме. Иллюстрации для книги готовил Дуг Уитли.

Разумеется, каких-либо спойлеров об "Игре престолов" в новой книге не будет – известно, что действие в романе "Пламя и кровь" развернется за несколько столетий до событий, которые описываются в "Игре престолов". В центре сюжета книги – становление клана Таргариенов, который в будущем подарит миру Мать драконов, Дейенерис.