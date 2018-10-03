День Независимости Украины

Новости Литературы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Новости: Итоги 3 октября: реакция Супрун, отопительный сезон и масштабный оползень
Итоги 3 октября: отопительный сезон и масштабный оползень
Новости: Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Новости: Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
X

Джордж Мартин готовит новый шедевр для поклонников "Игры престолов"

Джордж Мартин
22:37 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
popcornnews.ru

Новости культуры: Автор "Игры престолов" представит роман-приквел о Таргариенах в ноябре этого года.

Пока поклонники творчества Джорджа Р. Мартина продолжают с достойным восхищения упорством ждать "Ветра зимы", следующий роман из цикла 2Песнь льда и пламени", сам писатель анонсировал дату выхода романа-приквела о Таргариенах. Стало известно, что книга появится в продаже уже в ноябре этого года.

Официальная дата начала продаж романа, получившего название "Пламя и кровь" – 20 ноября 2018. Сам Джордж Мартин заверил поклонников, что это – "самая значительная работа в его карьере", и работа над книгой его "чуть не прикончила".

Какие-то отрывки из книги сам писатель уже публиковал в своем блоге, но, по его собственным словам, "Пламя и кровь" подарит читателям еще "сотни" страниц материала, который ранее не был опубликован нигде и ни в какой форме. Иллюстрации для книги готовил Дуг Уитли.

Разумеется, каких-либо спойлеров об "Игре престолов" в новой книге не будет – известно, что действие в романе "Пламя и кровь" развернется за несколько столетий до событий, которые описываются в "Игре престолов". В центре сюжета книги – становление клана Таргариенов, который в будущем подарит миру Мать драконов, Дейенерис.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Джордж Мартин, Игра престолов, Клан Таргариенов, Книга, Литература.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости литературы

Дневники Джорджа Оруэлла включили в наследие ЮНЕСКО Лучшие книги для чтения дождливой осенью Ушел из жизни украинский поет Богдан Рубчак

Последние новости

Ядовитые конверты в Пентагоне: Следователи установили личность подозреваемого Джаррелл Миллер хочет сразиться с Энтони Джошуа за титул WBA В Киеве временно изменится график движения трамваев №12
Сегодня читают
01 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
02 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
03 Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко
04 Танцы со звездами 2018: Оксана Марченко ответила на критику в свой адрес
05 Анита Луценко рассказала о трудностях проекта "Танцы со звездами"
Новости сегодня
08:16 Яблонец - Динамо: слова Хацкевича перед матчем Лиги Европы
08:00 Кайли Дженнер поделилась кадром, которым расстроила некоторых поклонников
07:53 В России под Костромой разбился частный вертолет
07:50 Динамо обыграло чемпиона Болгарии в Юношеской лиге УЕФА
07:50 Куба: повседневная жизнь на жарком Острове Свободы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Новости: Глава МИД Словакии посетит Украину
Глава МИД Словакии посетит Украину
Новости: На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
Новости: Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь