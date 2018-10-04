Писатель Томас Харрис приступит к написанию новой книги

Писатель Томас Харрис, создавший одного из самых популярных маньяков литературы Ганнибала Лектера, выпустит первую за 13 лет книгу.

У романа пока нет названия, однако контракт на его создание был подписан еще в 2004 году.

Новая книга увидит свет 21 мая 2019 года, выйдя в издательстве William Heinemann. Отмечается, что это будет самостоятельное повествование, и Ганнибала Лектера в нем не будет.

Томаса Харриса произведение станет первым за 40 лет, не связанным с образом Ганнибала Лектера.

Отметим, что Харрис написал только одну книгу, не относящуюся к Лектеру: его дебютный роман 1975 года "Черное воскресенье", триллер, посвященный запланированной террористической атаке на Суперкубок.

Напомним, книга журналиста, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда “Страх. Трамп в Белом доме” является сборником сфабрикованных историй, пересказанных экс-сотрудниками, чтобы опорочить президента. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.