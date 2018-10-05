Три самых популярных и интересных книги о авиакатастрофах

Мировая статистика говорит о том, что перелеты — наиболее безопасный способ передвижения в наше время. В то же время последствия авиакатастроф более масштабны и ужасны — выжить в них удается единицам. В разделе книг про авиакатастрофы читатели могут найти документальные и художественные книги о самых страшных авиакатастрофах современности, прочитать воспоминания чудом спасшихся пассажиров и членов экипажей, познакомиться с статистическими данными. Художественные книги про авиакатастрофы, основанные как на реальных, так и на вымышленных событиях, расскажут о сильных людях, пытающихся их предотвратить, о жизни выживших после катастроф и расследованиях причин, по которым они произошли.

"За мить до падіння", Ноа Гоулі

Бывает так, что иногда судьба сделает тебя своим избранником, но, столкнувшись спустя какое-то время с определенными трудностями, начинаешь сожалеть и думать, что, лучше бы тебя постигла участь всех остальных, чтобы сейчас за вот это все не отдуваться. Приблизительно к такому выводу пришел бедный художник Скотт Берроуз после того, как ему удалось выжить во время авиакатастрофы.

Частный самолет известного медиа-магната, на котором помимо его семьи были еще и приглашенные vip-гости, по не определенным причинам рухнул над морем практически сразу после вылета. Поскольку на борту были не простые смертные, за расследование берется ФБР.

Теракт или несчастный случай – ни одна из версий не имеет доказательств, поэтому козлом отпущения решают сделать Скотта, который, по его же словам, успел заскочить на борт перед самым вылетом. Он утверждает, что его пригласила сама хозяйка, но та мертва и подтвердить ничего не может. Тогда художнику пытаются приписать роман с ней, а заодно и месть из-за ревности. А ситуация осложняется еще и тем, что главной темой его картин были несчастные случаи. На заре своей карьеры Скотт изображал на полотнах сошедшие под откос поезда, разбившиеся на шоссе автомобили и дымящиеся обломки самолетов.

Пытаясь распутать этот клубок загадок, автор начинает знакомить читателя со всеми, кто имел то или иное отношение к самолету – с бизнес-партнерами погибших, с пилотом, сидевшим в ту ночь за штурвалом, стюардессой, сопровождающей борт. И вот тут начинается самое интересное.

"Гора між нами", Чарльз Мартін

Над аэропортом Солт-Лейк-Сити, спрятавшимся среди гор, разразилась снежная буря. Сотни людей оказались изолированными от всего мира. Среди них Бен и Эшли. Он работает хирургом и должен во что бы то ни стало попасть на важную, заранее запланированную операцию. А она рискует всего лишь опоздать на собственную свадьбу.

Пытаясь выбраться из снежного плена любой ценой, Бен уговаривает одного из владельцев маленького частного самолета доставить его на место назначения. Войдя в положение Эшли, он предлагает девушке составить ему компанию, и та с радостью соглашается. Однако где-то посреди горных вершин самолет разбивается. В живых остаются лишь оба пассажира, которые рискуют замерзнуть среди снегов в ближайшие несколько часов.

Но Бен не собирается сдаваться. Он берет все, что только может понадобиться, и намерен спускаться вниз в поисках людей. Только на этот раз Эшли с ним не по пути – девушка серьезно ранена и идти не может, а оставшись одна, не продержится и до рассвета. Сами понимаете – Бену придется нелегко.

"Жорстоке небо", Макс Кідрук

Кидрука зачастую называют "украинским Стивеном Кингом", однако с фантастикой или выдумкой именно этот его роман не имеет ничего общего. Вымышленные в нем лишь герои, а описываемые ситуации наоборот основаны на реальных событиях.

Выйти на мировой рынок мечтает любой авиастроительный концерн. Украинский гигант "Аронов" тому не исключение. После ряда сложных переговоров, французы соглашаются приобрести два авиалайнера. А пока все руководство, живущее в Украине, отходит от похмелья после удачной сделки, буквально на следующий же день один из бортов терпит крушение при посадке прямо посреди аэропорта в Париже.

Причиной тому стал крупнейший за последние десятилетия снегопад и выведенный по ошибке на взлетно-посадочную полосу 12-тонный снегоочиститель, который пилоты увидели, когда уже ничего поделать было нельзя, в результате чего 49 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли.

Руководство "Аронова" срочно отправляет во Францию Диану Столяр – дочку разработчика модели разбившегося самолета, чтобы иметь своего человека в составе международной следственной группы. Хотя у нее сейчас своих проблем хватает – не так давно умер отец, а муж ушел к другой, оставив ее одну с двумя маленькими детьми.

Однако ехать все равно приходится. И, в процессе выяснения обстоятельств, девушка становится перед сложным выбором – спасти репутацию дорогого отца или все-таки найти истинную причину, приведшую к гибели полусотни людей.