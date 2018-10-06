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Семь необычных событий Франкфуртской книжной ярмарки-2018

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Франкфуртская книжная ярмарка-2018
14:35 Сегодня Телеграф
nv.ua

Новости культуры: С 10 по 14 октября во Франкфурте в 70-й раз пройдет крупнейшая международная книжная ярмарка, где Украина представит свой национальный стенд.

История мероприятия началась еще в 1454 году с торговли манускриптами прямо посреди улицы, однако за более 550 лет претерпела ряд изменений, и сейчас Франкфуртская книжная ярмарка представляет собой международный культурный фестиваль. В рамках информационного партнерства с Украинским институтом книги мы собрали 7 самых необычных и интересных событий предстоящей выставки.

Выступление виртуальной певицы Майи Кодес

Певица по имени Майя Кодес никогда не существовала в реальности - она была создана Ивом Сен-Жюле и канадской компанией Neweb Labs, которая специализируется на голограммах и искусственном интеллекте. Ее голос и изображение полностью созданы из программного кода. На ярмарке виртуальная солистка представит свою концертную программу в рамках направления The ARTS+.

Женщина-киборг Мун Рибас

Мун Рибас - известный хореограф, которая “физически чувствует всю боль Земли”: в ее ноги имплантирован онлайн-сенсор, который позволяет ей в реальном времени воспринимать вибрации от землетрясений, происходящих на планете. Она выступит в рамках дискуссии на тему Как технологии создают новый тип (культурной) публики.

Презентация каталога украинских иллюстраторов

В этом году во Франкфурте сразу несколько событий посвящены иллюстраторам, а 10 октября там будут вручать престижную премию Global Illustration Award. 11 октября на национальном стенде Украины будет представлен каталог украинских иллюстраторов, в котором экспертный совет собрал лучшие работы 27 украинских художников. Каталог будет доступен к просмотру на украинском стенде, а самые яркие работы иллюстраторов будут дополнять и формировать его концепт, который звучит как Senses of Ukraine.

Эротическое шоу Love Bites

Издательство Konkursbuch, которое специализируется на эротической литературе, каталогах и книгах о бурлеске, в рамках ярмарки предлагает посетить перформанс, включающий в себя элементы бурлеска, эротики и книжных чтений. Мероприятие пройдет в Гранд Опере.

Дегустация вина и мастер-классы от шеф-поваров

Франкфуртская ярмарка собирается разнообразить свою программу не только пением, но и кулинарными блюдами и напитками. Павильон Gourmet Gallery будет полностью посвящен кулинарии: мастер-классы от известных шефов, презентации книжных новинок и кулинарной техники. Почетным гостем ярмарки в этом году стала Грузия, известная своим вином и едой. Эта страна представит несколько мероприятий, среди которых дегустация грузинского вина и мастер-класс по приготовлению блюд грузинской кухни.

Расслабляющие ванночки для ног во время общения с писателями

Территория ярмарки настолько большая, что между некоторыми павильонами курсируют специальные автобусы. Неудивительно, что писатели - особенно начинающие - стараются привлекать внимание к себе нестандартными способами. Так, немцы Heike Adami и Cara DeWinter приглашают присоединиться к чтению их книг, одновременно принимая расслабляющие ванночки для ног под контролем кинезио-терапевта.

Косплей-бал

Книжная ярмарка в этому году также не обойдется без комиксов, а комиксы - без косплея. Во Франкфурте комиксы, традиционно, занимают важное место не только как прибыльная часть издательского бизнеса, но и как культура, привлекающая множество читателей и поклонников. В рамках выставки состоится особый костюмированный косплей-бал, где можно будет встретить известных героев поп-культуры: от персонажей Игры престолов до аниме-направления.

Франкфуртская книжная ярмарка - крупнейшая международная книжная выставка - в 2018 году пройдет уже в 70-й раз. Традиционно, кроме непосредственно книг, в ее павильонах будут представлены направления, так или иначе связанные с будущим издательского дела и развитием отрасли.

Большое внимание организаторы уделят искусственному интеллекту и цифровому будущему книг и культуры в целом. Помимо этого, два крупных направления - детская литература и Gourmet Gallery. В 2018 году на ярмарке также поднимут тему образования, в рамках которой будут проходить лекции, мастер-классы и обустроят VR-зону.

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Новости культуры, Книжная ярмарка, Литература, События, Франкфурт, Франкфуртская книжная ярмарка-2018, Ярмарка.
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