Ушел из жизни известный украинский писатель-переводчик

Новости культуры: В возрасте 78 лет 22 ноября умер известный украинский писатель-переводчик Виктор Шовкун, он владел 6 иностранными языками.

В четверг, 22 ноября умер известный украинский писатель-переводчик Виктор Шовкун Об этом сообщила дочь писателя Леся Шовкун на своей странице в Facebook. Мужчина умер в возрасте 78 лет.

"Нет больше у меня папы", – написала Шовкун.

Стоит отметить, что Виктор Шовкун переводил с английского, французского, испанского, итальянского и португальского. В его активе – переводы таких известных писателей, как: Агаты Кристи, Эдгара По, Роберта Льюиса Стивенсона, Стивена Кинга, Виктора Гюго, Оноре де Бальзака, Маркиза де Сада, Андре Жида, Жака Деррида, Мишеля Фуко, Альбера Камю, Габриеля Гарсиа Маркеса, Хорхе Луиса Борхеса, Ортеги и-Гассета, Деледда, Карло Гольдони, Сарамаго, Пауло Коэльо и Дэна Брауна, Джорджа Оруэлла.

В 2005 году во львовском издательстве "ВНТЛ-Классика" вышла книга Виктора Шовкуна "Жизнь в абсурде" – квазиавтобиографическое произведение со многими мастерски выписанными портретами современников автора и яркими зарисовками из повседневной жизни. Кроме того, писатель является лауреатом первой премии им. Лукаша "Ars Translationis", премии им. Сковороды, премии им. Максима Рыльского.

Родился Виктор Шовкун в 1940 году в селе Манченки Харьковской области. Во время войны мать перевезла его в деревню Журавное Ахтырского района. Отец Виктора Иосиф умер, когда ребенку было 2 года. Он прошел пешком из Харькова в Журавное, чтобы увидеть семью, но сердце в конце концов не выдержало такого перехода. Мать Александра Шовкун умерла, когда Виктору было 6 лет. Его воспитывали его бабушка с дедушкой.

Шовкун закончил Харьковский гидрометеорологический техникум, два года работал по специальности в Сибири, поступил в МГУ, закончил основной курс и аспирантуру филологического факультета. Владел шестью иностранными языками – английским, французским, испанским, итальянским, португальским, русским, – большинство из которых изучил самостоятельно.