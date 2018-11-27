Скачать
Вторник, 27.11.2018
Украина в ООН просит ужесточения санкций против РФ
Украина в ООН просит ужесточения санкций против РФ
ВМС Украины: захваченные матросы находятся под давлением ФСБ
ВМС Украины: захваченные матросы находятся под давлением ФСБ
ПСЖ определился с ценой за Неймара
ПСЖ определился с ценой за Неймара
Ученые нашли озон на Венере
Ученые нашли озон на Венере

Составлен рейтинг самых лучших детских книг

Составлен рейтинг самых лучших детских книг
08:07 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: В этом списке классика, которую вы точно читали, и скрытые бриллианты, которые заслуживают вашего внимания.

Журнал Independent составил список из 30 книг для детей, которые стоит почитать вместе с ними. В него вошли бессмертная классика, а также книги XX и XXI века, уже ставшие классикой. Преимущественно в список попали произведения британских писателей.

Стало известно, сколько зарабатывает в день автор "Гарри Поттера"
Стало известно, сколько зарабатывает в день автор "Гарри Поттера" Читать полностью

У каждого из нас есть любимые из детства книги, в которых живут добрые великаны, мишки, обожающие мед, голодные пауки и железные люди. Все мы помним книги, которые заставляли нас смеяться или плакать, книги, к которым мы возвращались снова и снова. И мы бережно сохраняем любимые книги на своих книжных полках. Уверены, каждый сможет составить свой список из 30 любимых детских книг. Интересно, есть ли в этом списке ваши любимые книги и как бы выглядел ваш список.

1. Алиса в стране Чудес. Льюис Кэрролл (XIX век)

2. Сказки братьев Гримм (XIX век)

3. Сказки Ганса Христиана Андерсена (XIX век)

4. Тысяча и одна ночь (Народные сказки)

5. Питер Пэн. Джеймс Мэтью Барри (1911 год)

6. Путешествие Пилигримма в Небесную страну. Джон Баньян (1678 год)

7. Хроники Нарнии. Клайв Льюис (середина ХХ века)

8. Северное сияние. Филипп Пулман (1995 год)

9. Хоббит, или Туда и обратно. Джон Рональд Руэл Толкин (1937 год)

10. Ветер в ивах. Кеннет Грэм (1908 год)

11. Король былого и грядущего. Теренс Уайт (1958 год)

12. Пятеро детей и Оно. Эдит Несбит (1902 год)

13. Книга Джунглей. Редьярд Киплинг (1894 год)

14. Матильда. Роальд Даль (1988 год)

15. Там, где живут чудовища. Морис Сендак (1963 год)

16. История Фердинанда. Монро Лиф (1936 год)

17. Охота на волков в Уиллоуби. Джэйн Эйкен (1962 год)

18. Волшебник Средиземноморья. Урсула Гребер де Гуин (1968 год)

19. Том и Полночный сад. Филиппа Пирс (1954 год)

20. Призрак Томаса Кемпе. Пенелопа Лайвли (1954 год)

21. Серия книг о приключениях Гарри Поттера. Джоан Роулинг (вторая половина ХХ века)

22. Пугала. Роберт Уэстал (1981 год)

23. Артемис Фаул. Оуэн Колфер (2001 год)

24. Down with Skool! A Guide to School Life for Tiny Pupils and their Parents. Джеффир Уилланс (1953 год)

25. Мышь и ее дитя. Рассел Хобан (1967 год)

26. Крестики-нолики. Мэлори Блэкор (2001 год)

27. Древо лжи. Фрэнсис Хардинг (2015 год)

28. Как приручить дракона. Крессида Коуэлл (2003 год)

29. Повесть о Кролике Питере. Беатрис Поттер (1902 год)

30. Школьные годы Тома Брауна. Томас Хьюз (1857 год)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Ганс Христиан Андерсен, Британские писатели, Книги для детей, Льюис Кэрролл, Что почитать, Джон Рональд Руэл Толкин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
03 Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
04 Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
05 В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Манафорта обвинили во лжи Мюллеру и ФБР
Манафорта обвинили во лжи Мюллеру и ФБР
Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
Мобилизация во время военного положения: кого призовут
Итоги 26 ноября: военное положение в Украине, дата выборов, победа Ощадбанка
Итоги 26 ноября: в Украине ввели военное положение
Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь