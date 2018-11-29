Лучшие книги для новогоднего настроения

Новости культуры: Подборка лучших книг с новогодним настроением.

Приближаются такие праздники, как Новый Год и Рождество. Многие люди любят эту пору, т.к. каждый город мира наряжается и люди ощущают чувство сказки. Для всех любителей книг мы решили подобрать интересные книги, которые подходят к этим праздникам.

Юстейн Гордер "Рождественская мистерия"

Книга известного норвежского писателя Юстейна Гордера построена как рождественский календарь. Каждый день, начиная с 1 декабря, читатель вместе с мальчиком Иоакимом знакомится с библейской историей, а также путешествует сквозь время и пространство в тот чудесный день, когда в городе Вифлееме появился на свет младенец Иисус…

Терри Пратчетт "Санта-Хрякус"

Хо, хо, хо. Здравствуйте, маленькие индивидуумы. Вы хорошо вели себя в прошлом году? Да, да, я тот самый Санта-Хрякус. А это мой эльф Альберт. А это мои верные кабаны-скакуны: Клыкач, Долбила, Рывун и Мордан. Коса? Да нет, это мой посох. Кости? Просто я немножко похудел. Бледный как смерть? Я же сказал, я — Санта-Хрякус, а вовсе не смерть.

Вот ведь настойчивые маленькие личности… и я вовсе не ваш папа. Думаете, ваши папы только и мечтают как бы полазать по каминным трубам? В общем, подарки в чулке, а я пошел. Мне еще пол плоского мира облететь нужно.

А тебя предупреждаю: еще раз повесишь на камин наволочку, вообще ничего не получишь. Счастливого страшдества! Всем. Везде. А, да, чуть не забыл… Хо. Хо. Хо.

Агата Кристи "Рождество Эркюля Пуаро"

На празднование Рождества престарелый миллионер Симеон Ли в кои-то веки решил собрать всю свою многочисленную родню. Но праздник был неожиданно прерван грохотом мебели, за которым последовал ужасный крик.

Сбежавшиеся на шум домочадцы обнаружили главу семейства, лежащим в луже крови посреди своего кабинета. На место преступления вызван инспектор Сагден, у которого по счастливой случайности в то время гостил непревзойденный детектив Эркюль Пуаро. Естественно, он тоже приехал в дом Ли, где обнаружил атмосферу всеобщей подозрительности. Миллионера мог убить кто угодно – ибо вся родня втайне ненавидела этого семейного тирана. Улик много, но ни одна из них не указывает ни на кого из присутствующих. Вот оно, настоящее дело для «серых клеточек» великого бельгийца…

Джеймс Боуэн "Подарок от кота Боба. Как уличный кот помог человеку полюбить Рождество"

Уже больше четырех лет книга "Уличный кот по имени Боб" возглавляет списки бестселлеров во всем мире. История о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы людей во многих странах.

"Подарок от кота Боба" – это продолжение истории Джеймса и его рыжего друга. Ведь этой парочке всегда есть о чем рассказать своим читателям!

До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий кот все изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо.

Кевин Алан Милн "Рождественский мешок"

1980 год. Аарон и Молар давно перестали верить в существование Санта-Клауса, но родители из года в год настаивают на том, чтобы всей семьей поехать в торговый центр, где мальчики смогут вручить Санте списки подарков, которые хотят получить на Рождество. Ожидая своей очереди, Аарон и Молар записывают на листочках все игрушки, которые только могут вообразить. Но Санта-Клаус предлагает детям подарить им на Рождество то, о чем они никогда даже не мечтали, однако взамен просит помочь совершить настоящее рождественское чудо.