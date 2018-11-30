Интересные книги для зимнего настроения

Новости культуры: Подборка интересных книг о холоде и снеге, которые настроят вас на зимнее настроение.

Общепринятого мнения о том, что лучше читать зимой — нет. Все зависит от того, что именно стоит рядом со словом "зима" в вашем личном ассоциативном ряду: "рождественское чудо", "смех", "волшебство" или "конец цикла", "снежное безмолвие", "воспоминания". Тем не менее, объединяющей категорией является "тайна" — природы, явления, поворота судьбы.

Орхан Памук "Снег"

Почему-то из "взрослых" книг о зиме на ум первой приходит "Снег" нобелевского лауреата Орхана Памука: то ли из-за названия, то ли из-за тайны, которую должен раскрыть молодой журналист, запертый снегопадом в маленьком старинном турецком городке, где совершаются странные самоубийства. "Он посмотрел на небо, которое, начав темнеть, казалось еще светлее, и увидел снежинки, — становясь все больше и больше, они кружились на ветру не как признаки приближающейся беды, а как вернувшиеся наконец знаки счастья и радости из далекого детства".

Джон Стейнбек "Зима тревоги нашей"

Великий американский классик о том, как важно оставаться в ладу с собственными принципами в какой бы сфере вы ни работали, а в частности автор говорит о коммерции, к успеху в которой главный герой Итан Аллен Хоули оказался не готов. И как не вспомнить великолепного Дональда Сазерленда в одноименном фильме?

Кливленд Эмори "Кот на Рождество"

Зима без кота — это как Рождество без чуда. А если у вас в доме на Рождество таинственным образом появляется белый кот, то ждите чудес обязательно. Кстати, американский историк и журналист Кливленд Эмори известен еще и как основатель Фонда защиты животных. "К тому же я окaзaлся в весьмa стрaнной ситуaции. С тех пор, кaк я себя помню, у меня всегдa жили звери, всю жизнь я зaнимaлся проблемaми животных, a сейчaс у меня не было ни одного существa, которое я мог бы нaзвaть своим. Для человекa моего склaдa дом без животного — вообще не дом. Кaзaлось, ему суждено было тaким и остaвaться. Жизнь моя склaдывaлaсь тaк, что я по полмесяцa проводил в поездкaх, то есть жил в доме столько же, сколько и вне домa. Выходит, зaводить домaшнее животное не было никaкого смыслa. Кaк, впрочем, и жену".

Даниэль Глаттауэр "Рождественский пес"

Разумеется, коты держат монополию на зимнее настроение, если речь идет о зимней мистике, но что касается снежного веселья, то собака и здесь — самый преданный компаньон человека. Впрочем, флегматичный пес Курт выступает в этой книге скорее препятствием к беззаботному отдыху на Мальдивах своего хозяина, ведь бедную собаку не с кем оставить. Кроме как с одной милой женщиной. С которой и самому хозяину не захочется расставаться.

Шейн Джонс "Остаемся зимовать"

Никакого веселья, но зато много философии в произведении, изначально выпущенном арт-хаусным издательством тиражом всего в 500 экземпляров по цене 250 долларов штука. Однако книга произвела литературный фурор и была издана во всех европейских странах, а автора сравнивают с такими мастерами магического реализма, как Кальвино и Маркес.

Марк Хелприн "Зимняя сказка"

Возможно кто-то уже видел фильм с Колином Фаррелом "Любовь сквозь время", но и книга, по которой снят фильм, в любом случае достойна внимания, если вы любите истории про ангелов, демонов, путешествия во времени и бессмертную любовь.

Питер Хег "Смилла и ее чувство снега"

Этот роман — самое известное произведение автора. Главная героиня Смилла Ясперсен знает 70 определений снега, как медик все названия костей в скелете человека. Кроме того, это захватывающая детективная история об одиночестве, агрессии, депрессии в большом городе, о любви и защите, о поиске истины, которую, казалось бы, снег замел навсегда. Но не для Смиллы. Смилла Ясперсен так характеризует саму себя: "Я не совершенна. Мне больше нравится снег и лед, чем любовь".

Майгулль Аксельссон "Лед и вода, вода и лед"

Майгулль Аксельссон — звезда современной шведской романистики. Еще в 80-е она завоевала известность журналистскими расследованиями и документальными повестями, а затем прославилась на весь мир семейными романами, в том числе знаменитой "Апрельской ведьмой", переведенной на пятнадцать языков и удостоенной множества наград. "Лед и вода, вода и лед" — современная сага с детективным сюжетом, история трех поколений шведской семьи с ее драмами, тайным соперничеством и любовью-ненавистью.

Агнета Плейель "Пережить зиму в Стокгольме"

Исключительно интеллектуальное чтиво. Герои — сплошь интеллигенция: журналисты и преподаватели, цитаты из Кьеркегора и Шопенгауэра, а в остальном все как у всех: неудачные браки, развод, новая встреча и любовь.

Ясунари Кавабата "Снежная страна"

Книга нобелевского лауреата признана классикой мировой литературы. Япония 30-х годов и странная, очень восточная интрига, в которой японский мужчина едет повидать одну красивую женщину в "снежную страну", а влюбляется в другую. Обеих женщин объединяет не только то, что они были обе красивы и интересны, но и то, что они умели искренне, по-настоящему любить, отдавая себя полностью. На примере этих двух образов Ясунари Кавабата создает внутренний пейзаж родной страны: чистой, внешне холодной, сдержанной и церемониальной, а внутренне пламенной и эмоциональной. Недаром сквозными символами повести становятся символы огня и снега в неразрывном переплетении.

Грэм Джойс "Безмолвная земля"

Молодая английская пара приезжает покататься на лыжах во Французские Альпы — и попадает под лавину. Выкопавшись из-под снега, они добираются до своей гостиницы — и находят ее абсолютно пустой, как и всю деревушку. Они сидят и ждут спасения, но спасение не приходит; они пытаются выбраться к людям своим ходом, но каждый раз тропа выводит их в ту же самую пустую деревушку. Странные видения испытывают на прочность их любовь и рассудок, исподволь внушая, что никто не мог выйти из этой лавины живым, а законы природы, кажется, перестали работать…

Шэрон Оуэнс "Чайная на Малберри-стрит"

Судьбы героев этой невероятной рождественской истории причудливым образом переплетаютсяи сходятся в удивительном месте, полном загадок и чудес, — в чайной на Малберри-стрит, где подают восхитительные десерты и где однажды, совершенно неожиданно, вы можете получить послание от Николаса Кейджа. Трогательная и очень смешная книга, в которой романтика и мечта идут рука об руку, поможет вам скоротать долгие зимние вечера, а изысканный вишневый чизкейк, его рецепт вы с удивлением обнаружите в конце книги, станет приятным дополнением к праздничному чаепитию.

Михаэль Энде "Волшебный пунш"

И вот, много-много-много волшебства от автора "Бесконечной истории". По книге снят мультсериал "Вунпунш". Могущественный волшебник Бельзебуб в своей магической лаборатории отчаянно ищет средство, способное истребить как можно больше животных и растений, загрязнить реки, наслать эпидемии, засухи и наводнения. В деле полного уничтожения всего живого ему помогает ведьма Тирания. Вдвоем они принимаются готовить волшебный напиток, способный исполнить любое желание… Но они не знают, что им помешают специальные агенты от Верховного совета животных: их любимцы, кот Мяурицио ди Мяуро и ворон Якоб Скрибл.