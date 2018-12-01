Украинцы назвали самых популярных современных украинских писателей

Новости культуры: Среди современных отечественных писателей украинцы больше всех знают и читают Лину Костенко и Сергея Жадана.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского исследования Ukrainian Publishing Reading Data 2018, осуществленного культурно-издательским проектом "Читомо" совместно с цифровым издательством GUTENBERGZ в сотрудничестве с социологической службой Центра Разумкова, сообщила на презентации исследования соучредитель ГО "Читомо" Ирина Батуревич.

"Ответы на открытый вопрос "Кто является самыми популярными авторами в Украине?" показали, что для Лины Васильевны Костенко ничего не изменилось, она до сих пор лидер, но ей на пятки наступает уже Сергей Жадан — соответственно 10% и 7% опрошенных", — отметила Батуревич, уточнив, что Лина Костенко возглавляет рейтинги уже много лет подряд.

Согласно опросу на третьем и четвертом местах — Юрий Андрухович и Оксана Забужко (4,7% и 4,3% соответственно), на пятом — Василий Шкляр (4% респондентов).

Однако, по ее словам, каждого из названных писателей читали почти вдвое меньше опрошенных. Произведения Лины Костенко читали 5,8% респондентов, Сергея Жадана — 3,9%. Оксана Забужко обошла Юрия Андруховича — 2,6% против 2,4% соответственно. Василия Шкляра с 2,2% подвинула из пятерки лидеров Люко Дашвар с 2,3%.

Как отмечалось, в целом респонденты назвали 145 имен современных украинских писателей. 14% не смогли вспомнить ни одного, почти столько же (13,8%) выбрали ответ "затрудняюсь ответить". 10% не ответили. 16% украинцев вообще не читали произведений отечественных авторов современности.

Среди современных украинских писателей называли имена Василия Стуса, Олеся Бузины, Всеволода Нестайко, Юрия Покальчука, Василя Барки, Анатолия Димарова, Натальи Забилы, Павла Загребельного. 2% украинцев называли классиков украинской литературы.

Исследование осуществлено при поддержке Украинского культурного фонда.

Оно было проведено социологической службой Центра Разумкова с 26 октября по 1 ноября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2013 респондентов в возрасте от 15 до 59 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.