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Маргарет Этвуд объявила о выходе продолжения книги Рассказ служанки

Маргарет Этвуд объявила о выходе продолжения книги Рассказ служанки
11:01 Сегодня Телеграф style.nv.ua

Новости культуры: Уже следующей осенью на полках книжных магазинов появится сиквел знаменитой феминистской антиутопии Маргарет Этвуд Рассказ служанки.

Новый роман называется Завет и будет опубликован в сентябре 2019 года.

"Дорогие читатели, - обратилась Этвуд к поклонникам своего творчества. – Все, что вы когда-то спрашивали у меня о республике Гилеад и ее устройстве, вдохновляло меня на написание этой книги. Ну, почти все! Другим вдохновением стал мир, в котором мы жили".

Роман Рассказ служанки в 1980-х получил множество литературных премий, был экранизирован в 1990 году и превращен в оперу в 2000. Спустя 16 лет вышел телесериал по мотивам романа, имевший грандиозный успех.

Только на английском языке было продано более восьми миллионов экземпляров Рассказа служанки. За последние годы, благодаря одноименному сериалу, антиутопия приобрела новую аудиторию, которая увидела параллели сюжета романа с реальностью.

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Все по теме:

Литература, Роман, Книга, Продолжение, Маргарет Этвуд, Рассказ служанки.
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