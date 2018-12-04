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"ВСЛ" выпустит книгу всех произведений победителей конкурса "Крымский инжир"

&quot;ВСЛ&quot; выпустит книгу всех произведений победителей конкурса &quot;Крымский инжир&quot;
20:32 Сегодня Телеграф ukrinform.ru Фото: ukrinform.ru

Новости культуры: Произведения лауреатов литературного конкурса "Крымский инжир", итоги которого подвели в Киеве 1-2 декабря, опубликуют отдельной книгой уже этой зимой.

"У нас уже есть договоренность с издательством Старого Лева о выпуске книги с произведениями победителей конкурса. Ждем, что она выйдет в феврале 2019 года", - отметил программный директор "Крымского дома" Алим Алиев.

По его словам, лауреатов определяли в шести категориях: поэтические и прозаические произведения о Крыме на крымскотатарском и украинском языках, а также переводы с одного из этих языков на другой. Кроме того, была создана отдельная номинация "Женский взгляд".

Как подчеркнул Алиев, организаторы надеются сделать фестиваль и конкурс ежегодным - при условии, что смогут найти на это ресурсы. Если это удастся, список номинаций будет расширен. В частности, в него обязательно войдет категория "Детская литература". Кроме того, вероятно, будут приниматься произведения на других языках, поскольку уже сегодня такие приходят в адрес конкурса.

Писательский конкурс "Крымский инжир" стартовал летом, прием конкурсных сочинений завершился 31 октября. За это время жюри получило 244 работы от 135 авторов. Проект призван способствовать развитию крымскотатарского языка и литературы, актуализировать тему Крыма и крымских татар в украинской литературе, способствовать появлению взаимных переводов для более глубокого взаимного познания двух культур.

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Литература, Конкурс, Книга, Произведения, Крымский инжир, Отдельная книга.
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