Книги для детей от авторов-знаменитостей

Новости культуры: Знаменитости, которые стали авторами сказок для самых маленьких.

Шакира "Приключения Доры-путешественницы", 2013

Шакира, занятая благотворительностью, и свою детскую книгу посвятила этой теме. Ее героиня Дора вместе со своим другом Бутсом помогает детям, у которых нет больших возможностей, найти учебники и тетради для того, чтобы учиться, ведь уроки — это самое большое приключение. Дора — популярный персонаж детского мультфильма канала Nickelodeon, и певица уже не раз записывала песни для его сериалов.

Тори Спеллинг "Представляя Талулу", 2010

Если вы гадаете, чем занимается исполнительница роли Донны после окончания знаменитого сериала "Беверли-Хиллз, 90210", то ответ прост: снимается в реалити-шоу о собственной жизни, воспитывает четверых детей и пишет автобиографии (первая из них в 2008 году стала бестселлером в Америке). Именно материнский опыт подсказал ей в 2010 году издать красочную книгу для детей "Представляя Талулу", которую сама автор рекомендует для детей от 4 до 8 лет. Талула — маленькая девочка из богатой семьи, которой постоянно что-то запрещают: пачкать одежду, громко разговаривать, носить джинсы. Героиня пытается понять, как вести себя правильно, при этом оставаясь верной себе.

"Талула частично срисована с меня. Ее постоянно дразнят в школе, то же самое происходило и со мной, потому что другие дети не принимали меня такой, какая я есть. Я хочу написать целую серию книг о Талуле и вдохновить детей на то, чтобы они хорошо чувствовали себя, оставаясь сами собой", — пишет Тори.

Кит Ричардс "Гус и я: История о моем дедушке и моей первой гитаре", 2014

Сказки от Кита Ричарса из The Rolling Stones, которые попали на книжные прилавки, получились практически автобиографией.

Личная коллекция Кита Ричардса насчитывает около 3000 гитар, поэтому неудивительно, что музыкант посвятил произведение своему любимому инструменту. Гус — тоже правдивый персонаж. Именно дедушка Теодор, которого в семье звали Гусом, подарил своему внуку первую гитару, изменившую в итоге всю жизнь Ричардса. И свою первую дочь Теодору, которая выполнила иллюстрации к книге, Кит назвал в честь дедушки.

"Моя книга может помочь детям больше заботиться о своих дедушках. И наоборот: бабушки и дедушки еще сильнее ощутят связывающие их с внуками узы", — рассказывает гитарист в интервью на канале NBC.

Джим Керри "Как вертится Роланд", 2013

Комик Джим Керри подарил своим маленьким поклонникам философскую сказку о волне по имени Роланд, которая боится разбиться о берег и навсегда исчезнуть. Но вскоре она понимает, что за ней — огромный океан, с которым она навсегда связана.

Таким образом Джим отвечает на серьезные вопросы о смысле существования, связи отдельно взятой личности и всего человечества.

"У детей более глубокие чувства и более серьезные вопросы, на которые взрослые не всегда могут дать ответ. Они думают о жизни, смерти, о том, как они будут жить, если мамы вдруг не станет. Эти мысли беспокоили и меня в детстве", — откровенничает актер в журнале The Hollywood Reporter.

Свое произведение Керри посвятил внуку Джексону, а вместе с дочерью Джейн записал к книге четыре песни.

Сказка знаменитости получила детскую книжную премию Джелета Берджесса в 2013 году.

Джери Холлиуэлл "Цикл сказок об Юджинии Лавендер", 2008

В 2007 году бывшая солистка Spice Girls подписала контракт на издание 6 книг о девятилетней девочке Юджинии Лавендер. Каждая книга состоит из коротких историй, развивающих головоломок, кроссвордов и ребусов.

По собственному признанию, Холлиуэлл черпала вдохновение из жизни. Так, прототипами друзей Юджинии стали знакомые самой певицы: музыкант Джордж Майкл, шеф-повар Гордон Рамзи, футболист Марк Руни. По слухам, Джери даже хотела добавить в книгу героиню по имению Принцесса Ваттория, срисованную с бывшей коллеги Виктории Бекхэм, но в последний момент отказалась от этой идеи.

Уже первая сказка имела ошеломляющий успех: через 5 месяцев было распродано 250 тысяч копий в одной Англии, а Джери, по отчетам книжных британских магазинов, была названа лучшим детским автором 2008 года.

Вупи Голдберг Цикл "Сахарные балерины", 2012; "Большая книга хороших манер от Вупи", 2010

В центре серии из шести книг — девочка Александра Петракова-Джонсон, которая переехала в Нью-Йорк из провинции и решила заниматься балетом. Пройдя через все болезненные тренировки и справившись с собственными страхами и завистью других девочек, Александра получает главную роль в спектакле, о которой долго мечтала.

А в 2010 году Вупи со свойственным ей юмором написала книгу для детей о том, как прилично вести себя в обществе.

Джулианна Мур "Клубника с веснушками", 2007; "Моя мама — иностранка, но не для меня", 2013

Клубника с веснушками — именно такое прозвище получила актриса в детстве. И для своей дебютной детской книги она выбрала именно такое название, чтобы напомнить малышам лишний раз, что стоит любить себя за свою особенную красоту и нестандартность.

"Моя книга про семилетнюю девочку, которая так отличается от сверстников и вынуждена доказывать, что она не хуже их. Я сама восхищаюсь другой рыжей и веснушчатой героиней — Пеппи Длинный чулок. Но она героиня, а я писала про обычную девочку, которая не обладает сверхспособностями", — рассказывает актриса.

Свой литературный опыт Мур продолжила в 2013 году, издав книжку "Моя мама — иностранка, но не для меня". Произведение вновь посвящено личному опыту Мур: ее мама говорила с сильным шотландским акцентом, что смущало будущую звезду и окружающих.

Пол Маккартни "Высоко в облаках", 2005

Свою книгу для детей Пол Маккартни написал в соавторстве с писателем Филиппом Ардахом. Главным героем рассказа стал бельчонок Вирелла, который, взяв с собой друзей, отправился на поиски волшебного острова Абнималия.

Герои сказки были придуманы еще в 80-х годах, когда Маккартни записал три песни для мультипликационной трилогии о мышонке Руперте.

С помощью книги вегетарианец и защитник животных Пол надеется приучить детей заботиться об окружающем мире и зверях.

Мадонна "Английские розы", 2003; "Яблоки мистера Пибоди", 2003; "Яков и семь воров", 2004; "Приключения Абди", 2004; "Лотса: Тугой кошель", 2005; "Английские розы. Любовь и дружба", 2006

"Английские розы" были написаны в «лондонский период» Мадонны, когда дива была примерной женой режиссера Гая Ричи и почти не выезжала за пределы Туманного Альбиона. Произведение мгновенно стало бестселлером, было издано в 100 странах и переведено на 37 языков.

Успех дебютной истории подтолкнул певицу действовать дальше. Она выпустила еще пять книг для своих маленьких поклонников, в том числе и продолжение «Английских роз».

Окончание творческого порыва знаменитости совпало с проблемами в личной жизни: в 2008 году она развелась, вернулась в США и забросила свою карьеру сказочницы.

Джон Траволта "Прикоснуться к звездам", 1997

Главным героем сказочной истории Джона Траволты стал восьмилетний Джефф, мечтающий управлять самолетом и рассмотреть звезды вблизи.

Траволта посвятил книгу своему старшему сыну, аутисту Джетту, хотя рекомендует ее к прочтению людям всех возрастов.