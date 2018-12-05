Стали известны финалисты литературной премии "Книга года ВВС-2018"

ВВС News огласила список изданий, которые вошли в шорт-лист литературной премии "Книга года ВВС-2018", "Книга года ВВС-Эссеистика-2018" и "Детская Книга года ВВС-2018". Отмечается, что победители будут оглашены на церемонии награждения, которая состоится 14 декабря в Киеве.
Шорт-лист номинации "Книга года ВВС-2018"
Номинация "Книга года ВВС-Эссеистика-2018"
Номинация "Детская книга года ВВС-2018"
Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента 1 000 франков. Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года ВВС на следующих изданиях.