Назвали финалистов "Книги года ВВС-2018"

ВВС News огласила список изданий, которые вошли в шорт-лист литературной премии "Книга года ВВС-2018", "Книга года ВВС-Эссеистика-2018" и "Детская Книга года ВВС-2018". Отмечается, что победители будут оглашены на церемонии награждения, которая состоится 14 декабря в Киеве. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере гривневого эквивалента 1000 фунтов стерлингов.
Шорт-лист номинации "Книга года ВВС-2018"
В декабре прошлого года были названы победители премии "Книга года ВВС-2017". Главный приз получил сборник рассказов Катерины Калитко "Земля утерянных, или Маленькие страшные сказки", а победителем в номинации Детская книга года ВВС-2017 избрана книгу Анны Коршуновой "Комп и компания".