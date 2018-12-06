Назвали финалистов "Книги года ВВС-2018"

Новости культуры: Награждение победителей состоится 14 декабря.

ВВС News огласила список изданий, которые вошли в шорт-лист литературной премии "Книга года ВВС-2018", "Книга года ВВС-Эссеистика-2018" и "Детская Книга года ВВС-2018". Отмечается, что победители будут оглашены на церемонии награждения, которая состоится 14 декабря в Киеве. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере гривневого эквивалента 1000 фунтов стерлингов.

Шорт-лист номинации "Книга года ВВС-2018"

Ирина Агапеева "Розы за колючкой. Исповедь о женской тюрьме "

Юрий Андрухович "Любовники юстиции"

Макс Кидрук "Где нет бога"

Олег Коцарев "Люди в гнездах"

Андрей Курков "Серые пчелы"

Номинация "Книга года ВВС-Эссеистика-2018"

Андрей Бондар "Церебро"

Вано Крюгер "Когда я слышу слово" культура "..."

Артем Чапай The Ukraine

Номинация "Детская книга года ВВС-2018"

Андрей Бачинский "Ватага веселых бродяг. Саша Дерманский. Мэри "

Сергей Куцан "Зюзя"

Таня Малярчук "Мох Nox"

Анастасия Никулина "Стая"

В декабре прошлого года были названы победители премии "Книга года ВВС-2017". Главный приз получил сборник рассказов Катерины Калитко "Земля утерянных, или Маленькие страшные сказки", а победителем в номинации Детская книга года ВВС-2017 избрана книгу Анны Коршуновой "Комп и компания".