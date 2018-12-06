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Назвали финалистов "Книги года ВВС-2018"

Назвали финалистов &quot;Книги года ВВС-2018&quot;
11:47 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: Награждение победителей состоится 14 декабря.

ВВС News огласила список изданий, которые вошли в шорт-лист литературной премии "Книга года ВВС-2018", "Книга года ВВС-Эссеистика-2018" и "Детская Книга года ВВС-2018". Отмечается, что победители будут оглашены на церемонии награждения, которая состоится 14 декабря в Киеве. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере гривневого эквивалента 1000 фунтов стерлингов.

Шорт-лист номинации "Книга года ВВС-2018"

  • Ирина Агапеева "Розы за колючкой. Исповедь о женской тюрьме "
  • Юрий Андрухович "Любовники юстиции"
  • Макс Кидрук "Где нет бога"
  • Олег Коцарев "Люди в гнездах"
  • Андрей Курков "Серые пчелы"
  • Номинация "Книга года ВВС-Эссеистика-2018"
  • Андрей Бондар "Церебро"
  • Вано Крюгер "Когда я слышу слово" культура "..."
  • Артем Чапай The Ukraine
  • Номинация "Детская книга года ВВС-2018"
  • Андрей Бачинский "Ватага веселых бродяг. Саша Дерманский. Мэри "
  • Сергей Куцан "Зюзя"
  • Таня Малярчук "Мох Nox"
  • Анастасия Никулина "Стая"

В декабре прошлого года были названы победители премии "Книга года ВВС-2017". Главный приз получил сборник рассказов Катерины Калитко "Земля утерянных, или Маленькие страшные сказки", а победителем в номинации Детская книга года ВВС-2017 избрана книгу Анны Коршуновой "Комп и компания".

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Литература, Литературная премия, Финалисты, Авторы, Шорт-лист, Книга года ВВС-2018, Книга года ВВС-Эссеистика-2018, Детская Книга года ВВС-2018, шорт-лист литературной премии.
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