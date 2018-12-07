Популярный актер попал на обложку украинского учебника

Учебник выпустило киевское издание Грамота на средства государственного бюджета. Об этом информируется на сайте издательства.
Книга рекомендована Министерством образования и науки Украины, ее электронную версию распространяют бесплатно. По словам руководителя авторского коллектива учебника Ольги Николенко, изображение актера поместили для того, чтобы вызвать интерес у современных учеников.
Таким образом, авторы хотели связать прошлое и современность, чтобы ученики больше читали. Николенко также объяснила, что в книге есть рубрика о различных воплощениях Гамлета в разных странах, поэтому образ Камбербэтча вписывается в оформление учебника вполне органично. Бенедикт Камбербэтч известен по сериалу "Шерлок", а также фильмам "Стартрек: Возмездие", "Доктор Стрэндж", "Игра в имитацию", "Пятая власть".