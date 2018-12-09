Джоан Роулинг рассказала, о смерти какого персонажа из "Гарри Поттера" искренне жалеет

Новости культуры: "Гарри Поттер и Дары Смерти" оставили множество поклонников опустошенными из-за смертей любимых героев.

Автор серии книг Джоан Роулинг рассказала, что особенно жалеет о смерти одного из персонажей "Поттерианы". К удивлению поклонников, это оказался не профессор Снегг, Фред Уизли или эльф Добби, а второстепенный персонаж, который лишь мельком появлялся в фильмах.

На сайте Pottermore Джоан Роулинг написала, что из всех убитых ею персонажей больше всего жалеет о смерти Флореана Фортескью - владельца кафе-мороженого в Косом переулке. По мнению писательницы, гибель других героев была оправдана сюжетом, а мороженщик погиб, потому что она просто загнала себя в угол.

"Изначально я планировала, что Флореан будет своеобразным источником подсказок для Гарри в разгадке тайн Даров Смерти. Именно поэтому я так рано их познакомила. Но позже я решила, что на роль проводника лучше подойдет Финеас Блэк. И, кажется, я убила Флореана без всякой причины. Он не первый, кого убил Волан-де-Морт, но единственный, из-за чьей смерти я чувствую себя виноватой, потому что это была целиком моя вина", - призналась Роулинг.

На портале Pottermore писательница публикует дополнительную информацию о персонажах, истории магического мира и другие интересные дополнения к оригинальной серии книг. Но она так и не объяснила, чем была оправдана смерть таких героев, как Фред, Добби, Люпин, Тонкс и других.