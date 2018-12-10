Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране
Украинцам повысили тарифы на тепло
Украинцам повысили тарифы на тепло
Назван лучший футболист УПЛ в 2018 году
Назван лучший футболист УПЛ в 2018 году
День иконы Божией Матери &quot;Знамение&quot; 2018: история, приметы и традиции праздника
День иконы Божией Матери "Знамение" 2018: история, приметы и традиции праздника

Книги о сильных и независимых женщинах

Смотрите фото (6)
Книги о сильных и независимых женщинах
13:44 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: Книги с жизненными историями женщин, которые были сильны духом.

Почти во всех книгах этого обзора лидируют женщины, а если не лидируют, то по крайней мере побуждают к действию. Настоящие звезды, богини музыки, моды и искусства. При этом большой разницы, в какой именно ипостаси они являются нам в этих книжка, кажется, нет – главное, что восторг мужчин гарантирован.

Мария Рива. Жизнь Марлен Дитрих

Воспоминания Марии Рива, дочери харизматической звезды сцены и экрана Марлен Дитрих, шокировали поклонников актрисы, чью славу на протяжении десятилетий поддерживали не только ее роли в кино, но также едкое остроумие, фантастическая амбициозность, невероятная энергия и ореол бисексуальной мистики. "Сексом она всегда занималась в полной темноте, - узнаем мы об интимной жизни героини. - длительные или очень романтические связи она обычно описывала так: "Если ты не должна делать это немедленно, когда тебе удается просто поспать вместе с ним - это так мило и уютно, совсем не то, что эта работа!" Для этих - лучших - мужчин она разработала особые шифоновые рубашки с вшитыми прозрачными бюстгальтерами телесного цвета - неслыханное дело в те дни".

Таким "биографическим" способом большая Марлен оживает на страницах книги во всех своих воплощениях: музы, матери, жены, любовницы, эталона голливудской звезды, создателя новых представлений о красоте и женственности. Ее дочь написала честную, глубокую, многоплановую книгу, полную уникальных подробностей голливудской жизни, ничего не скрывая и не приукрашивая. Именно благодаря этому Жизнь Марлен Дитрих считается одним из лучших жизнеописаний, увидевших свет в конце ХХ века.

Патти Смит. Просто дети

Книга мемуаров Патти Смит, крестной мамы панк-рока, о ее жизни в 1960-70-х годах с культовым фотографом и художником Робертом Мэпплторпа, изданных через двадцать лет после его смерти от СПИДа - замечательна прежде всего глубоким погружением в эпоху. То есть в бурную жизнь литературной, художественной и артистической богемы. Если точнее, то перед нами некая жгучая ретроспекция "разбитого" поколения, пропущенная сквозь призму сугубо частной жизни. Которая, между прочим, удалась в прямом смысле этого слова: "Выжили немногие, в том числе я. Совсем не собираюсь гордиться тем, что уцелела. Просто мне по чистой случайности досталась счастливая лошадка". Неудивительно, что книга "Просто дети" получила одну из главных литературных премий США - National Book Award, а ее автор вместе с Бобом Диланом, Джимом Моррисоном и Лу Ридом издавна входит в четверку лучших американских рок-поэтов.

По большому счету, Патти Смит в очередной раз описывает знакомый образ шестидесятых. Вудстокский фестиваль и сексуальная революция, Аллен Гинзберг и Сальвадор Дали, Энди Уорхол и уже забытые персонажи тогдашней рок-сцены вроде групп The Band и Blue Öyster Cult. Много о легендарной певице Дженис Джоплин, о которой автор помнит, что та была всегда, даже днем, с бутылкой ликерчика "Саутерн комфорт", через каждые два слова "понимаешь, чувак", а вот как Крис Кристофферсон напел ей Me and Bobby McGee, а Дженис подхватила мотив, это не очень помнит. Мол, "слишком молода я была и слишком поглощена собственными переживаниями".

Жерар де Кортанз. Фрида Кало. Безжалостная красота

Автор этой книги долгое время собирал материли для истории, чтобы как можно правдивее нарисовать портрет известной мексиканской художницы в контексте эпохи. Получилось на самом деле эпохальное полотно, в котором Фрида Кало - как камертон, который заставлял звучать рядом с ней каждого, кто попадался на ее трудном пути. От мужа, выдающегося художника Диего Ривера до любовника и беглеца из Советской России, одиозного "отца революции" Льва Троцкого.

Что касается названия книги, то оно позаимствовано из дневника Фриды, в котором она называла свою красоту «страшной», когда писала уже после травмы, больная, что ей не нужны ноги, когда у нее есть крылья. Таким же неуловимым ангелом, который сделал культом искусства даже собственное тело, разрисовав его, эта мужественная женщина осталась в памяти своего народа, а также в истории искусства ХХ века.

Пола Маклейн. Леди Африка. Женщина, которая покорила небо

Этот роман - история бунтарской жизни Берилл Маркгем, первой женщины-летчицы на Африканском континенте. Она первой осуществила беспосадочный перелет через Атлантику с востока на запад. В раннем возрасте Берилл с родителями переехала из Британии в Кению. Вместе с африканскими детьми из туземных племен с детства открывала мир дикой природы. Взрослой девушкой распознала своего внутреннего хищника, приняла свой самодостаточный и непокорный характер.

Эти черты характера толкали ее в водоворот сложных отношений, вдохновляли на борьбу с традиционной моралью и склоняли к "мужским" профессиям. В целом в реальной жизни эта женщина опередила свое время, вот почему она смогла подняться так высоко. "История знаменитой летчицы Берилл Маркгем - мечта любого романиста, - писал в свое время о книге журнал People, - а "Леди Африка" - увлекательный рассказ о непростой женщине, которая жила по своим правилам".

Марьяна Савка. 12 невероятных женщин

В этом сборнике, упорядоченном Марьяной Савкой - разговоры с известными женщинами, яркими представительницами украинской культуры и искусства. Ольга Герасимьюк, Лариса Денисенко, Александра Коваль и другие культовые и знаковые фигуры. В общем двенадцать женщин, двенадцать ценностей, двенадцать откровенных разговоров.

Автору удалось создать особое коммуникационное пространство, в котором образовался женский обмен мнениями и идеями о самом главном: любовь, справедливость, милосердие, толерантность. Такое, в котором мы учимся думать по-новому, вслух говорить о том, что важно. Поэтому читателя ждут интересные идеи, жизненный опыт, мысли и размышления о том, что наполняет человеческую жизнь, что обогащает его по-настоящему.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Женщины, Литература, Чтение, Подборка, Сильные женщины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)
04 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
05 Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Туман накрыл Украину: что происходит в аэропортах
Туман накрыл Украину: что происходит в аэропортах
Сенцова переводят из медицинской части колонии в отряд
Сенцова переводят из медицинской части колонии в отряд
Дождливая неделя в Украине: синоптики рассказали, когда придут морозы
Погода на неделю: синоптики рассказали, когда придут морозы
В австралийском заповеднике умер &quot;самый накачанный кенгуру&quot;
В австралийском заповеднике умер "самый накачанный кенгуру"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь